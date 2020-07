Vox celebra que el jutge impedeixi el confinament a Lleida

El portaveu del Comitè d'Acció Política de Vox, Jorge Buxadé, ha celebrat la decisió d'una jutgessa d'impedir el confinament a Lleida i ha sostingut que la interlocutòria suposa "una autèntica moció de censura" al Govern de Pedro Sánchez a l'impedir "la vulneració de les llibertats individuals ".



En la roda de premsa, Buxadé ha explicat que el seu partit "s'alegra" de la resolució de la jutge de Jutjat d'Instrucció 1 de Lleida en contra de la decisió de la Generalitat de decretar el confinament de diversos municipis de la província per controlar un rebrot de coronavirus a la comarca de Segrià.



Segons la seva opinió, la resolució judicial dóna la raó a Vox, que durant els últims mesos s'ha mostrat en contra de l'estat d'alarma i el confinament per controlar la pandèmia. Segons la seva opinió hi ha altres mecanismes per evitar la propagació de la malaltia, com la realització massiva de test PCR o el seguiment dels contagiats.



Buxadé ha insistit que la jutge de Lleida "ha donat la raó a Vox" decretant que "no es pot utilitzar l'estat d'alarma ni cap altre mecanisme per vulnerar llibertats individuals" i ha censurat que el confinament sigui "l'únic mecanisme" que estudia el Govern de Sánchez.



"Es poden adoptar mesures de control de la malaltia sense confinar els espanyols en els seus domicilis", ha reiterat avisant que aquesta mesura seria encara més perillosa en mans d'un president "sociòpata" com al seu judici és Quim Torra. "Els espanyols han après la lliçó i saben que aquest Govern ha utilitzat de forma abusiva i contrària a la llei el confinament com a mesura de control global de comportament i actituds de les famílies", ha asseverat.



TEST A QUI ARRIBEN A PATERA

MÉS INFORMACIÓ El Govern anuncia un decret llei per reafirmar les mesures adoptades a Lleida



Entre les mesures alternatives de prevenció, Buxadé ha reivindicat la realització de test PCR a tots els "estrangers il·legals" que arriben en pastera a les costes espanyoles. "I no obstant això el Govern té per als espanyols l'única mesura de confinar i impedir el seu dret a treballar", ha censurat.



Pel que fa a la mascareta, que s'està fent obligatòria en la majoria de territoris, ha reconegut que "la prudència" exigeix el seu ús, però ha aprofitat per criticar la "indefinició" de Govern, que creu que "no té ni idea de què fer ". "El Govern fa desinformació, enganya", ha acusat recordant els canvis de postura sobre l'ús de mascareta o guants.