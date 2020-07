Illa demana als ciutadans de Lleida que facin cas a les recomanacions de la Generalitat

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha demanat als ciutadans de Lleida i dels altres set municipis del Segrià que segueixin les recomanacions de les autoritats sanitàries de la seva comunitat autònoma, que, segons ha recordat, té el paper "preponderant" en la contenció de la transmissió de el nou coronavirus.









Illa s'ha pronunciat així en una roda al costat de el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, i després que aquest diumenge, el Jutjat d'Instrucció 1 de Lleida hagi rebutjat ratificar el confinament anunciat pel Govern per a aquestes zones i que, dilluns, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebutjat la decisió judicial i ha anunciat un decret per reafirmar les mesures adoptades a Lleida, on hi ha "transmissió comunitària".





"No entraré en el debat jurídic, però hi ha instruments a disposició de les comunitats autònomes per poder controlar el brot del Segrià i em consta que s'està treballant en aquest sentit. Estem a disposició per col·laborar en tot el que se'ns demani i , per això, estem en conversa fluida i permanent amb les autoritats de Catalunya ", ha asseverat el ministre de Sanitat.





Dit això, Illa ha recordat que el cap de l'estat d'alarma "no significa la fi de l'epidèmia", ja que el "virus no s'ha anat" i segueix present entre la societat. "Hem passat d'un escenari de mitigació a un escenari de control en què el paper preponderant el tenen les comunitats autònoma es", ha tancat.