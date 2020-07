El Govern central no aplicarà l'estat d'alarma a Lleida

El Govern central descarta aplicar l'estat d'alarma a Lleida, després dels brots del nou coronavirus d'aquestes últimes setmanes, i assegura que les comunitats autònomes tenen eines suficients per actuar.









Segons fonts del Govern central, les autonomies compten amb mecanismes suficients com per poder actuar contra els possibles brots de coronavirus que puguin sorgir, si bé des de l'Executiu que presideix Pedro Sánchez s'avisa que les resolucions judicials cal complir-les.





Aquest diumenge, el Jutjat d'Instrucció 1 de Lleida ha rebutjat ratificar el confinament anunciat pel Govern català per a la ciutat i altres set municipis del Segrià per frenar l'expansió de el nou coronavirus.





No obstant, aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebutjat la decisió judicial i ha anunciat un decret per reafirmar les mesures adoptades a Lleida. Davant tot això, el Govern central descarta aplicar l'estat d'alarma a la zona i insisteix que les comunitats disposen d'instruments per limitar activitats i, en els casos ben justificats, decretar confinaments molt específics.





Si aquestes eines no fossin suficients per contenir els brots, l'Executiu compta amb altres mesures per contenir la propagació de virus, les quals es plasmen en el 'Pla resposta primerenca en un escenari de control de la pandèmia per COVID-19', elaborat per el Ministeri de Sanitat i que ha estat presentat aquest dilluns a les comunitats autònomes i possiblement s'aprovarà aquest dijous al Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS).





Concretament, el Govern central i les comunitats podran aprovar iniciatives coordinades de salut pública, i d'obligat compliment davant rebrots que afectin diverses regions. Es posarà en marxa aquest mecanisme quan, per exemple, es celebrin festes regionals en diverses regions limítrofes i cadascuna vagi a implantar mesures diferents.





En aquest cas, i a causa de el risc de contagi, es podria obligar que es suspenguessin en totes les comunitats aquests esdeveniments o que els mateixos es celebressin seguint unes mateixes regles. Aquest mecanisme està pensat, per ara, per dur a terme actuacions d'aquest tipus (com també tancament de locals o restriccions d'aforament en botigues) però no per establir el confinament de comunitats senceres.