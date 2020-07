Algunes llibreries de Segrià no celebraran Sant Jordi el 23 de juliol

Diverses llibreries i editorials de la comarca del Segrià (Lleida) han cancel·lat el Dia del Llibre i de la Rosa a la zona previst el 23 de juliol per la situació sanitària derivada de la pandèmia de coronavirus, han informat en un comunicat conjunt.









"Desafortunadament, la situació sanitària a la comarca de Segrià ens empeny a cancel·lar la celebració de Sant Jordi d'estiu als carrers", segons un comunicat conjunt d'aquest dilluns. Aquesta festa, que té l'objectiu d'apropar als lectors els llibres que van quedar confinats per la crisi sanitària i de recuperar certa normalitat, no se celebrarà com a la resta de Catalunya.





"Durant les últimes setmanes hem treballat intensament perquè aquesta festa fos possible, també a la demarcació de Lleida", han explicat els signants, que havien previst una jornada festiva i amb el retrobament d'escriptors i públic lector.





Han reivindicat haver caminat junts per revertir la situació: "Creiem que només ho aconseguirem si treballem col·lectivament", i han dit que la decisió de cancel·lar el Sant Jordi d'estiu als carrers no ha estat fàcil, però l'han pres en conjunt amb el ferm convenciment que el més important és garantir la seguretat de tots.





POSSIBLES ACTIVITATS

En canvi, els organitzadors treballen en un Sant Jordi de petit format que, si la situació sanitària ho permet, tindrà una programació conjunta amb activitats digitals i físiques i que donarà "opcions múltiples" als veïns.





A més, faran una crida perquè la comunitat lectora s'animi a donar suport a al sector de el llibre ia preservar la seva pluralitat i riquesa, "ara en perill", de la mà de les seves botigues en línia i dels seus establiments físics oberts a la mesura del possible.





"Us animem a donar suport al teixit local por que la comarca del Segrià serà l'única que no podrà celebrar el Sant Jordi d'estiu en igualtat de condicions", han lamentat els signants, que han demanat a les administracions un suport decidit a la cultura.





Signen el manifest Abacus Cooperativa, Associació Bronca, Caselles Lleida, Edicions El Jonc, Editorial Fonoll, Pagès editors, Genet Blau, La Sabateria, Mosaics Llibres i Pagès Editors; i aquesta decisió arriba després que diverses llibreries de Figueres (Girona) s'hagin desvinculat de la celebració per causes sanitàries.