El mòbil de Roger Torrent va ser espiat per un programa només a l'abast dels Governs

El telèfon mòbil del president de Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va ser infectat per un programa espia amb el qual es controlaven totes les seves converses, fins i tot les que no mantenia per telèfon si l'aparell era a prop, i missatges.





Aprofitant un error de seguretat de WhatsApp, algú va instal·lar al telèfon de Torrent un programa espia anomenat Pegasus, desenvolupat per la companyia israeliana NSO i que només es ven a governs o forces i cossos de seguretat dels estats per vigilar i controlar el crim i el terrorisme.





Segons una informació publicada per El País, el programa espia es va instal·lar al telèfon de la segona autoritat política catalana, després del president de la Generalitat, durant 2019. La investigació duta a terme per The Guardian i El País posa en evidència que aquest programa espia va ser instal·lat, a més de al de Torrent, als terminals telefònics d'altres cent personalitats civils de tot el món durant 2019. Per instal·lar-lo, tan sols va fer falta una trucada perduda de vídeo a través de WhatsApp.





El mateix Torrent ha reconegut a El País que durant aquella època va notar coses estranyes al seu mòbil. "Se m'ha esborraven missatges de WhatsApp i els historials de les converses, coses que a la gent del meu entorn no els ocorrien". I assegura que darrere de tot això veu la mà de l'Estat espanyol.





Les conseqüències de la fallada de seguretat de l'aplicació de missatgeria han estat investigades per un grup canadenc de ciberseguriad, Citizen Lab. Va ser la mateixa aplicació la qual va facilitar a la firma canadenca els números que havien estat infectats, entre els quals es va identificar a el de Roger Torrent.





El programa Pegasus permet escoltar converses, llegir missatges, accedir a el disc dur de el telèfon, fer captures de pantalla, revisar l'historial de navegació, i activar per control remot la càmera i el micròfon d'aparell infectat.