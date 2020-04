Roger Torrent demana evitar "els plantejaments nacionalistes" mentre duri la crisi del Covid-19

El president de Parlament, Roger Torrent, ha demanat aquest dijous "defugir els plantejaments nacionalistes d'un costat o un altre" en les posicions polítiques davant l'estat d'alarma i la crisi sanitària del coronavirus, en una entrevista de Catalunya Ràdio.









"Al moviment polític de l'independentisme allò que ens fa més favor és ser rigorosos i ser precisos, i, sobretot, fugir de determinades connotacions que poden ser considerades com a nacionalistes", ha afirmat Torrent, en al·lusió a les declaracions de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, vinculant una Catalunya independent amb menys morts per Covid-19.





En la mateixa línia, Torrent també s'ha mostrat preocupat que "l'Estat aprofiti la situació per blindar-se i fer un plantejament nacionalista", ha criticat l'actitud de Govern de Pedro Sánchez durant l'estat d'alarma i ha cridat a defensar els drets fonamentals de la democràcia.





"És normal que després d'una crisi tan greu com l'actual la ciutadania se senti més vulnerable que mai, i en aquest context hi ha el risc que els Estats aprofitin la situació per retallar drets humans i caure en l'autoritarisme", ha afirmat el president de Parlament.





Torrent ha afegit que, quan acabi l'estat d'alarma, ERC seguirà reclamant al Govern central avenços en la taula de negociació entre Govern i Generalitat, un instrument "imprescindible" perquè el seu partit doni suport a l'Executiu de coalició entre PSOE i Unides Podem.





PRIMER PLE DESPRÉS DEL CONFINAMENT

El Parlament de Catalunya viurà aquest dimarts el seu primer ple des de la declaració de l'estat d'alarma, en què participaran tan sols 21 diputats mantenint la distància de seguretat: 25 parlamentaris estrenaran un nou sistema de vot telemàtic i la resta --la majoria-- delegaran el seu vot.





Torrent ha remarcat la importància que en el pròxim ple s'aprovin els primers pressupostos catalans des del 2017; un fet que ha considerat "el primer pas per adaptar-nos a la nova situació" de l'epidèmia, i com un pas endavant en polítiques socials.





El president de Parlament ha descartat que s'hagin de fer eleccions a curt termini, però ha invitat que el consens entre els partits catalans davant la pandèmia s'estengui a l'executiu i ha definit el ple com una "prova de foc per a cristal·litzar una majoria prou àmplia i sòlida "entre els partits independentistes.