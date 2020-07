Un nou estudi descobreix les causes moleculars de l'evolució dels limfomes

Investigadors de l'IDIBAPS i del CIBERONC han coordinat l'estudi integrat del genoma i epigenoma complets del limfoma de cèl·lules de la capa, a través del qual s'han identificat nous mecanismes d'activació d'oncogens i s'han definit les alteracions que determinen l'evolució clínica d'aquest tumor .









El treball, que s'ha publicat a la revista 'Blood', ha estat coordinat pels doctors del grup Patologia molecular en neoplàsies limfoides de l'IDIBAPS, Silvia Beà i Elias Campo, i han participat membres del grup de doctor Iñaki Martín-Subero (IDIBAPS ) i de doctor Xose A. Pont de la Universitat d'Oviedo, així com col·laboradors del Barcelona Supercomputing Center i de diverses institucions internacionals.





El limfoma de cèl·lules de la capa és un càncer dels glòbuls blancs de la sang amb una conducta clínica molt paradoxal. Mentre que un subgrup de pacients té una malaltia agressiva, difícil de tractar, altres segueixen un curs clínic indolent, fins i tot sense necessitat de tractament.





En aquest estudi, els investigadors han realitzat un estudi de dades genòmiques i epigenòmics per tal d'elucidar les peculiaritats que determinen aquesta conducta clínica tan diversa. "Gràcies a haver seqüenciat el genoma complet de 61 pacients juntament amb el seu epigenoma i transcriptoma (és a dir, la forma en què es regulen i s'expressen els gens) hem pogut entendre millor l'origen d'aquest limfoma i identificar nous mecanismes que permeten que el tumor es desenvolupi més ràpidament ", ha explicat el doctor Camp.





De fet, els experts han evidenciat que, malgrat la diferent evolució clínica de les formes agressives i indolents dels tumors, l'alteració oncogènica inicial dels dos subtipus és la mateixa i es produeix per un error en la maduració de les cèl·lules limfoides en la medul·la òssia.





Aquest error activa de l'oncogen Ciclina D1 que fa proliferar incontroladament les cèl·lules tumorals. "Va ser sorprenent veure que aquesta alteració era la mateixa en els dos subtipus de la malaltia i que s'havia originat, en ambdós casos, en el mateix moment i en la mateixa cèl·lula precursora", han comentat els primers signants de la feina, Ferran Nadeu i David Martín-Garcia.





Posteriorment, les formes agressives inactiven el gen ATM, un gen clau que ajuda a mantenir l'estabilitat del genoma, i desenvolupen un marcat desordre de nombrosos cromosomes, oncogens i gens supressors. Per contra, les formes indolents no tenen aquesta alteració i mantenen un genoma amb molt poques alteracions.





La ràpida i diferent proliferació de les cèl·lules tumorals en les dues formes de la malaltia deixa una empremta permanent en l'epigenoma que es pot detectar fàcilment mitjançant un assaig químic i que, en combinació amb alguna de les alteracions genètiques, permet predir la diferent evolució dels pacients.





"A més d'identificar nous mecanismes rellevants per entendre la biologia d'aquest limfoma, hem pogut definir criteris genètics i epigenètics que podrem utilitzar a la clínica per predir de forma més precisa el risc evolutiu dels pacients i, per tant, ajustar el tractament de forma més personalitzada ", ha apuntat la doctora Beà.





Aquest estudi ha demostrat, per tant, la utilitat dels estudis genòmics i epigenòmic en la pràctica clínica per millorar el diagnòstic i tractament dels malalts de càncer. La gran quantitat de dades genòmiques i epigenòmics generats s'han dipositat en repositoris internacionals perquè altres investigadors puguin accedir-hi, accelerant així la investigació i el coneixement sobre aquest limfoma.





El treball s'ha dut a terme gràcies al finançament de diversos projectes de Fons d'Investigacions Sanitàries, Institut de Salut Carlos III, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, National Institutes of Health dels Estats Units i la Generalitat de Catalunya.