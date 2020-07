Contagi de coronavirus en un viatger d'un vol Madrid-Vigo provoca l'aïllament de 12 persones

Una persona que va arribar a Vigo en un avió procedent de Madrid el dissabte ha donat positiu de coronavirus. Hi ha 12 passatgers de el mateix vol en aïllament domiciliari, segons acaba de confirmar el SERGAS a Galiciapress.





D'acord a la versió d'un dels aïllats, el vol d'Iberia Express venia ple, amb centenars d'ocupants. No obstant, només s'ha ordenat l'aïllament d'una dotzena de passatgers, se suposa els que es van asseure més a prop de l'contagiat.









Per ara, no hi ha cap positiu més. No ho pot haver Xunta no li ha realitzat PCR a ningú, però sí que ha ordenat l'aïllament domiciliari d'aquests 12 contactes propers.

"Em estan trucant cada dia per preguntar-me si estic bé, però no volen fer-me la prova tret que presenti símptomes"







Almenys un dels aïllats està molest perquè no els hagin realitzat el test. "Em estan trucant cada dia per preguntar-me si estic bé, però no volen fer-me la prova tret que presenti símptomes", va indicar a Galiciapress un dels viatgers en quarantena, que prefereix no veure publicat el seu nom.





Es queixa especialment perquè des que va arribar a Galícia conviu amb un familiar de 90 anys i, lògicament, tem poder transmetre el virus. El SERGAS li va enviar un correu electrònic alertant el positiu en el seu vol el diumenge; quan el dissabte, després d'aterrar, ja havia dinat i sopat amb la família.





La Conselleria es defensa explicant que no realitzar el test als contactes propers en un vol és un "protocol estrictament mèdic de seguiment de control de la pandèmia". La Xunta assegura a més que és una norma que s'aplica a tot Espanya seguint un "protocol de el Ministeri de Sanitat".





Tot i que el vol va aterrar a Peinador, "no tots" els contactes propers en quarantena són de l'àrea de Vigo. Caldrà esperar doncs uns dies per saber si algun desenvolupa símptomes i li fan el test PCR.





Iberia Express o pera la línia Madrid-Vigo amb un Airbus A320. Té una capacitat per a uns 153 passatgers. Segons el testimoni de l'contacte aïllat, el vol venia ple pel que no es podia guardar la distància de seguretat. Això sí, el viatger assenyala que tothom portava la mascareta com és obligatori i que Iberia els va facilitar tovalloletes amb gel hidroalcohólico.