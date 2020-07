Sanitat dubte que la Lliga de futbol comenci amb públic al setembre

El proper campionat de la Lliga de futbol pot començar com el que acaba, sense públic a les grades. Així ho ha confirmat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que considera que, tot i que encara és massa aviat per prendre una decisió, tot dependrà de la situació de la transmissió de la Covid-19.





El responsable del ministeri defensa que el principal problema que es pot afrontar és el de l'arribada i sortida dels milers d'aficionats als estadis, que acostumen a moure's en transport públic i que suposaria un risc inassumible. "El problema és l'arribada i la sortida als estadis. Aquí es concentra tota la gent a la mateixa hora i jo crec que és una situació evitable, que ens faria córrer un risc innecessari. Ha de primar la prudència i el respecte a les opinions que ens donen els tècnics i els experts ", ha assenyalat en una entrevista a la cadena Cope.





Per això, té seriosos dubtes sobre si el campionat començarà amb públic a les grades, tot i que la decisió es prendrà quan arribi el moment. "No veig que pugui arrencar la Lliga amb públic el 12 de setembre, però esperarem com evolucionen els esdeveniments. Si s'hagués de prendre la decisió avui, jo no ho veig, però veurem com evolucionen les coses i el CSD prendrà la decisió ", ha assegurat.





PREOCUPACIÓ

Illa també s'ha mostrat molt preocupat per les concentracions d'aficionats que s'han vist en els últims dies per celebrar els èxits dels equips o per animar els jugadors i ha demanat responsabilitat. "Estic preocupat i vull demanar als aficionats que expressin la seva alegria a casa i a les xarxes socials. Hem d'evitar les concentracions massives al carrer. Cal actuar de manera responsable per no posar en risc això que tant de temps i esforç ens ha costat aconseguir ", ha afirmat.





Com a exemple, Illa va assenyalar la situació a Catalunya després dels rebrots de les últimes setmanes, cosa que ha qualificat de "preocupant". "L'estem seguint de prop, però de moment no perilla la celebració del Barça-Nàpols, que a més és a porta tancada", ha recordat.





"No hi ha por de virus, però hem de tenir-li respecte. De vegades sembla que hàgim confós la fi de l'estat d'alarma amb la fi de l'epidèmia, i no és així. Això no acabarà fins que la ciència descobreixi una vacuna, i això encara trigarà uns mesos. Però no cal oblidar que el virus està entre nosaltres i que si no respectem les indicacions sanitàries pot venir una altra onada ", ha sentenciat.





Finalment, Illa ha consefat que el seu equip és l'Espanyol, que ha baixat a Segona. El ministre s'ho pren amb filosofia i mai millor dit per la seva formació. "La veritat és que jo tinc poc a celebrar aquest any, en aquest sentit. Però en fi, els periquitos som tenaços i mantenim els colors, així que intentarem a l'any que ve tornar a la Primera Divisió", ha conclòs