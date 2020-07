Barcelona estudia adoptar mesures més restrictives per frenar els contagis de Covid-19

La ciutat de Barcelona s'ha sumat a la inquietud de les autoritats sanitàries pels rebrots de l'Covid-19. En tot just una setmana, la ciutat ha triplicat el nombre de casos detectats de contagiats. Això ha encès els llums d'alarma i des de l'Ajuntament ja s'està estudiant la possibilitat d'aplicar mesures més restrictives per controlar la transmissió de virus.









La pròpia alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha reconegut que de moment no s'estan estudiant mesures com un confinament, però sí que no es descarten que s'imposin restriccions als moviments dels ciutadans. "És possible que haguem de fer un pas enrere i reduir algunes activitats", ha dit Colau.





L'alcaldessa ha reconegut que l'augment dels casos ha estat significatiu. "Hem observat que durant l'última setmana s'ha triplicat el nombre de casos respecte a la setmana anterior. Aquest és un augment significatiu i hem de prendre mesures ", ha afirmat l'alcaldessa de Barcelona.





Ada Colau també ha mostrat la seva preocupació per la situació que s'està vivint a l'Hospitalet, ciutat confrontant amb Barcelona amb la qual comparteix, entre moltes altres coses, sistemes de transport com metro i autobús, amb tot el que això implica.





Segons les dades ofertes per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, en un sol dia es van detectar 250 contagis, una xifra que no es veia a la ciutat des dels primers dies del mes d'abril. La pròpia Colau ha assenyalat que el creixement diari ja supera els 300 casos i en alguns centres hospitalaris han començat a reconèixer que els ingressos per Covid-19 estan augmentant de manera significativa. "La majoria dels nous casos són de gent jove i de mitjana edat, asimptomàtics o amb símptomes lleus, ha reconegut l'alcaldessa.





Fa uns dies van ser detectats en alguns districtes de la ciutat, com Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi, brots de contagiats.





L'alcaldessa de Barcelona té previst reunir-se amb la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, per decidir quins tipus de mesures s'adopten per intentar controlar els brots. Una de les primeres que s'hauria d'adoptar, segons l'alcaldessa de Barcelona, és la d'ampliar els dispositius per detectar els nous brots. "Es necessiten més dispositius de seguretat que millorin la capacitat de detecció de la malaltia", ha assenyalat.





RESTRICCIONS DE SORTIDA

D'altra banda, assenyalar que la Conselleria de Salut ha demanat a les residències de la tercera edat de l'àrea metropolitana sud de Barcelona que prohibeixi la sortida dels residents.





Segons aquesta ordre, tan sols s'han de permetre la sortida dels residents si van a estar fora de el centre més de tres setmanes. No obstant això, per poder tornar a centre hauran de tenir una prova PCR amb resultat negatiu. Un cop a la residència se sotmetran a un període de quarantena de deu dies, durant els quals no podran tenir contacte amb cap resident. Tan sols una vegada superat aquest període tornaran a l'activitat normal dins de la residència.





L'ordre ha estat donada per evitar que es produeixin nous contagis en les residències, els centres que han estat fins ara els més castigats per la incidència del coronavirus.