Barcelona assegura que no està "ni de lluny" en la situació de Lleida

La regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, ha assegurat aquest dilluns que la capital catalana no està "ni de lluny" en la situació de Lleida, davant la situació de confinament per coronavirus a la comarca de Segrià (Lleida), ordenat per la Generalitat dissabte.









"A Barcelona no estem, ni de lluny, en la situació de Lleida. No són comparables. Però hem de fer una crida a la prudència", ha expressat Tarafa en una roda de premsa, i ha dit que en l'última setmana s'han detectat 150 casos Covid-19 positiu per PCR.









Ha admès que aquesta dada suposa un petit increment respecte a la setmana anterior, en què de detectar 90 casos: "La traçabilitat és important per tenir els casos controlats. Seguim convivint amb el virus. Hem de ser prudents i responsables".





Tarafa ha assegurat que han circulat dades incorrectes sobre els nous casos a la ciutat: "S'han barrejat les xifres de la Covid-19 positius amb PCR i els dels tests ràpids, que ens diuen si una persona ha passat o no la malaltia" .





Ha subratllat que aquest augment de casos "no té res a veure" amb la situació de Lleida, i ha insistit en la necessitat de conèixer els contactes dels positius per controlar la situació i evitar rebrots grans.