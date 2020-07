Aragó sacrifica 92.700 visons contagiats pel Covid-19

El Govern d'Aragó ha ordenat el sacrifici dels 92.700 visons contagiats per la Covid-19. Els animals es troben en una explotació de la localitat de Terol de La Puebla de Valverde, en la qual set dels seus treballadors van donar positiu en les proves que se'ls van realitzar.









El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient de el Govern d'Aragó ja va ordenar el passat 22 de maig el aïllament dels visons després de conèixer el positiu dels treballadors.

Tot i que les primeres proves realitzades a alguns dels animals van donar resultat positiu, el govern aragonès va mantenir l'aïllament a l'espera que es fessin nous controls passats uns dies.





En un segon mostreig es va detectar el primer cas positiu, de manera que es va optar per continuar amb l'aïllament i la vigilància. En els tests realitzats posteriorment, les autoritats sanitàries van comprovar que l'índex de contagis pujar primer a el 16% dels animals analitzats i, en una cambra mostreig, es va comprovar que l'índex havia ascendit fins al 86% dels 90 animals analitzats.





SACRIFICI

Després dels resultats obtinguts, el Govern d'Aragó ha establert com a mesura preventiva el sacrifici dels 92.700 visons que actualment hi ha a l'explotació, "si bé, durant aquest temps no s'ha detectat un comportament anòmal en els animals ni s'ha produït un increment en la mortalitat en els mateixos ".





"Tenim l'absoluta certesa que el virus està present en aquests animals i s'està produint la transmissió comunitària entre ells", ha recalcat el conseller, que ha deixat clar que l'únic propòsit del sacrifici és evitar riscos a la salut pública.





De tota manera, el govern aragonès no ha pogut determinar si el contagi ha estat d'humans a animals o viceversa.