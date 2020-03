Un estudi en 2007 va alertar sobre el gran risc dels coronavirus de ratpenats a la Xina

Un estudi de la Universitat de Hong Kong a l'octubre de 2007 ja va advertir que la presència d'un gran reservori de virus com la SARS-CoV en ratpenats de ferradura (rinolòfids), juntament amb la cultura de menjar mamífers exòtics al sud de la Xina , era una "bomba de rellotgeria" per a l'aparició de nous virus similars, com ha passat amb la SARS-CoV-2, causant de la malaltia Covid-19.









"Els coronavirus se sotmeten a una recombinació genètica, el que pot donar lloc a nous genotips i brots. No s'ha d'ignorar la possibilitat que la SARS i altres nous virus reapareguin en animals o laboratoris i, per tant, la necessitat d'estar preparats" , alertaven els investigadors en una investigació publicada a la revista 'Clinical Microbiology Reviews'.





El coronavirus de la SARS, conegut com SARS-CoV, va causar la primera gran pandèmia d'aquest segle, provocant un brot el 2003 que va afectar a 8.098 persones i va matar a 774, principalment a la Xina, amb una taxa de mortalitat bruta del 10%. La seva capacitat per a la transmissió de persona a persona, la manca de consciència en el control d'infeccions hospitalàries i els viatges aeris internacionals van facilitar la ràpida difusió mundial d'aquest virus, d'una forma similar al del Covid-19.





L'important impacte en els sistemes sanitaris, les economies i les societats dels països afectats en tan sols uns pocs mesos a principis de 2003 no va tenir precedents, fins a aquesta nova pandèmia pel SARS-CoV-2, que ja ha causat més de 10.000 morts i 200.000 casos, amb un impacte molt més gran ja que el de la SARS.





El SARS-CoV va saltar dels animals a l'home gràcies al "gran nombre i varietat de civetes en gàbies amuntegades i la falta de mesures de bioseguretat en els mercats humits", detallaven llavors els responsables de l'estudi, afegint que el "ràpid creixement econòmic" a la Xina va donar lloc a una creixent demanda de proteïnes animals, el que va augmentar la caça i la ingesta de mamífers salvatges.





Novament, les similituds amb l'aparició de virus del Covid-19 són patents: les investigacions fins al moment avancen que el virus prové de ratpenats de ferradura i, posteriorment, van passar a un altre animal (hoste intermedi), que finalment l'ha transmès als humans. A més, el focus de naixement és el mercat de marisc de la ciutat xinesa de Wuhan, segons els primers resultats científics.





"Les troballes que els ratpenats de ferradura són el reservori natural del virus similar a el de la SARS-CoV i que les civetes són l'hoste d'amplificació posen en relleu la importància de la fauna silvestre i la bioseguretat a les granges i els mercats humits , que poden servir com a font i centres d'amplificació d'infeccions emergents ", pronosticava amb encert l'estudi publicat fa 13 anys.





LA IMPORTÀNCIA DEL SARS A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19





Abans de l'aparició de la SARS el 2003, només es coneixien altres 12 coronavirus animals o humans. El caràcter explosiu de la pandèmia, la seva elevada mortalitat, la seva reaparició transitòria un any després i les pertorbacions econòmiques van portar a accelerar la investigació dels seus aspectes epidemiològics, clínics, patològics, immunològics, virològics i altres aspectes científics bàsics de virus i la malaltia.





En aquest sentit, els investigadors explicaven el 2007 que el "notable augment" de la comprensió de virus i la malaltia en tan poc temps va permetre el desenvolupament de proves de diagnòstic, models animals, antivirals, vacunes i mesures epidemiològiques i de control de la infecció que "podrien resultar útils" en els assajos de control aleatoris si la SARS o un virus similar tornés a aparèixer.





I així s'està demostrant: l'assaig clínic posat en marxa als Estats Units aquesta setmana per trobar una vacuna contra la Covid-19 ha aprofitat les investigacions inicials d'un grup científic que buscava una vacuna contra la SARS i la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà ( MERS), un altre coronavirus en humans sorgit el 2012.





Gràcies a aquests coneixements previs, aquests investigadors nord-americans han pogut desenvolupar tan ràpidament una vacuna, que ja està sent provada en humans, encara que la seva arribada als pacients de forma general no s'espera en un futur proper.