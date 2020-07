A Espanya, tenir estudis i feina no garanteix no viure en la pobresa extrema

Fa uns anys, els pares s'esforçaven molt perquè els seus fills poguessin estudiar. Amb això esperaven que els seus fills tinguessin una feina fixa amb el qual poguessin mantenir-se i tenir un nivell de vida millor. Però ara, ni tan sols els estudis asseguren poder sobreviure econòmicament ja que al nostre país, segons un informe de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a Espanya (EAPN-ES), actualment el perfil de les persones pobres és el d'una persona jove amb fills, un nivell educatiu mitjà alt i una feina. Res a veure amb el que molts sectors de la societat pensen dels pobres, dels qui creuen són persones que només intenten beneficiar-se dels estats cobrant subsidis.









L'informe, titulat 'El paisatge de l'abandonament', explica que al menys 4,2 milions de persones a Espanya es troben en pobresa severa -grup de la població a què es dirigeix l'Ingrés Mínim Vital aprovat recentment pel Govern.





"Són persones que" han fet els deures 'però que romanen atrapades en una estructura que no els permet desenvolupar-se ", ha precisat l'autor de l'estudi i investigador de l'EAPN-ES, Joan Carles Pla, aquest dijous 16 de juliol durant una presentació online.





D'entre aquests més de 4 milions de pobres, el 51,2% són dones i el 48,8% restant són homes. A més, una de cada quatre persones -o el que és el mateix, el 24,3% dels pobres- té menys de 18 anys, un percentatge que s'eleva fins a un 40,5% si se sumen les persones entre 18 i 29 anys. D'aquesta manera, l'autor dóna mostra que "la joventut està molt sobrerepresentada".





I és que, la joventut de la qual parla l'informe va haver d'enfrontar primer a la crisi de l'any 2008 i ara a les dificultats que ha comportat la pandèmia de coronavirus . Si el 2017 l'Enquesta Financera de les Famílies del Banc d'Espanya mostrava que els menors de 35 anys no havien recuperat ni la renda, ni la riquesa ni la propietat immobiliària prèvia a la crisi de 2008, ara encara ho tenen més complicat.





D'altra banda, el grup de persones majors de 65 anys en pobresa severa representa el 8,7% del total i l'autor destaca que la pràctica totalitat dels seus ingressos vénen determinats per l'import de les pensions que reben, és a dir, que no poden sortir per si mateixes de la situació de pobresa severa. A més, aquestes persones queden fora de la nova Ingrés Mínim Vital al tenir més de 65 anys.





Tenir fills, un factor de risc

De les dades de l'informe es desprèn que tenir fills és un important factor de risc, ja que el 38% de la població en pobresa severa són llars formades per dos adults amb un o més infants a càrrec.





Pel que fa a el nivell d'estudis, més d'un 36% de les persones en pobresa severa a Espanya han completat la segona etapa de l'educació secundària o compte amb estudis superiors, enfront d'un 32,3% que només ha acabat l'educació primària o menys i un 31,1% que té la primera etapa de l'educació secundària.









Igualment, el percentatge de persones ocupades dins de la població en pobresa severa és molt similar a el de desocupades. En concret, el 30,3% tenen una feina enfront d'un 32,8% que estan a l'atur. Atenent a la nacionalitat, el 74,1% són espanyols enfront d'un 25,9% d'estrangers.





Així, l'EAPN assenyala que es revela un perfil "molt diferent a què s'intenta imposar des de determinats centres d'interès", segons precisa l'informe, que afegeix que "no es tracta de persones negligents que tracten d'aprofitar-se el sistema social per aconseguir viure sense treballar ".





Un milió de persones molt pobres tenen feina

L'informe destaca que entre el total de les persones amb una ocupació a Espanya, 1 milió es troba igualment en situació de pobresa severa. "És cert que per no ser pobre cal tenir una feina, però la inversa és falsa: es pot aconseguir una feina i ser pobre i, fins i tot, treballar i ser molt pobre", adverteix l'estudi.





De les dades també es desprèn que una mica més de la meitat de les persones en pobresa severa no té un habitatge en propietat; i que el 8,8% va deixar de disposar en alguna ocasió d'alguna de les seves fonts habituals d'energia (talls de llum o gas). Per a la resta de la població la xifra és del 0,9%.





També pateixen en major mesura, pel que fa a la resta de la població, problemes com: falta de llum natural a les seves vivendes, manca d'espai, falta de capacitat per substituir mobles vells, per arreglar goteres o mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada, impossibilitat de permetre tenir Internet, cotxe o anar-se'n de vacances. A més, entre el 14% i el 20% resideixen en zones afectades per sorolls, contaminació, brutícia ambiental i existència de delinqüència o vandalisme.





Segons ha precisat Joan Carles Pla, de les dades es desprèn que "no és una col·lecció de casos particulars" sinó que "correspon a una situació estructural". Entre les conclusions, també destaca que hi ha una "gran diversitat territorial" i que la protecció que han rebut fins ara les persones en pobresa severa ha estat "molt insuficient".





Les comunitats autònomes més afectades per la pobresa

Canàries, Regió de Múrcia, Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura són les comunitats autònomes que recullen les xifres més altes de pobresa extrema, amb percentatges que oscil·len entre el 13% i el 16% del total de la seva població. Per exemple, a Andalusia hi ha una mica més de 1,1 milions de persones en pobresa severa. A la Comunitat de Madrid, el País Valencià i Catalunya les xifres oscil·len entre les 420.000 i les 510.000 persones.





L'informe s'ha fet amb les últimes dades disponibles, de manera que en l'actualitat les xifres poden variar. En tot cas, l'autor ha assegurat que si varien, com a conseqüència de la crisi de l' coronavirus, no serà a millor sinó que les dades recollides serien tan sols "un mínim".









El president de l'EAPN-ES, Carlos Susías, ha declarat que per fer front a aquesta greu situació de pobresa a Espanya cal valorar eines com l'Ingrés Mínim Vital, tot i que ha indicat que "cal millorar la seva quantia situant-lo per sobre del llindar de pobresa, així com la seva cobertura perquè arribi a totes les persones que ho necessiten, i agilitzar la tramitació ".





Així mateix, considera que cal solucionar els problemes d'empadronament de les persones sense llar i resoldre el problema de les persones que es troben en situació administrativa irregular a Espanya, que es queden fora de la prestació. També ha demanat apostar per la qualitat de l'ocupació i per l'accés a l'habitatge mitjançant la llei de segona oportunitat, major parc públic d'habitatge i una Llei d'Habitatge.