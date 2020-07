Els vint-i-set de la UE intentaran des de divendres arribar a un acord per al fons europeu

Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea intenten des d'aquest divendres arribar a un acord sobre el pressupost comunitari dels propers set anys i el fons de recuperació en una reunió marcada per les profundes divisions que encara existeixen entre les capitals, amb països de l' nord com Països Baixos, Suècia, Dinamarca o Àustria reclamant retallades als quals s'oposen altres com Espanya o Itàlia.













Els líders es reuniran a partir de les 10.00 hores del matí a Brussel·les en la que serà la seva primera cita presencial des del brot de coronavirus i la trobada s'estendrà fins dissabte, sense una idea clara sobre el seu finalització i amb moltes incògnites sobre la seva resultat. "Sent sincers, encara no estem a prop, l'acord no està garantit. A contra, hi ha diferències importants", ha reconegut un alt funcionari europeu poques hores abans de l'inici de la cimera.





Aquest és també el missatge que han suggerit al llarg d'aquesta setmana la cancellera alemanya, Angela Merkel, o el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, que s'han mostrat dubitatius o fins i tot pessimistes al parlar de les possibilitats d'un acord. El president de Govern, Pedro Sánchez, per la seva banda, va instar aconseguir-al llarg d'aquest mes.





Sánchez arriba a el Consell Europeu després d'haver realitzat aquesta setmana una gira per quatre països europeus: Països Baixos i Suècia, dos dels governs més reticents a el fons, i França i Alemanya, el suport ha estat fonamental perquè la Comissió presentés una proposta ambiciosa . La gira, expliquen fonts de l'Executiu, no estava destinada a negociar, sinó a argumentar i sensibilitzar.





No obstant això, els nombrosos contactes dels últims dies semblen no haver acostat les posicions. Ningú qüestiona la idea bàsica: la Comissió Europea acudirà als mercats per captar fons amb els quals construir el pla de recuperació. Però a partir d'aquí sorgeixen multitud de discrepàncies que fan perillar el pacte aquest cap de setmana.





MIDA DE FONS I CONDICIONALITAT

En primer lloc, els quatre 'frugals' (Països Baixos, Dinamarca, Suècia i Àustria) comparteixen amb Finlàndia l'opinió que el fons de reconstrucció hauria de ser inferior als 750.000 milions que va proposar Brussel·les i va mantenir el president de el Consell europeu, Charles Michel . També qüestionen que la majoria (500.000 milions) es vagi a dirigir als països com transferències directes.





Espanya i altres països de sud, en canvi, creuen que aquesta xifra total és el mínim acceptable i també defensen que augmentar la proporció de préstecs suposaria un endeutament addicional perillós per les seves finances. A més, fonts diplomàtiques creuen que hi ha un "amplíssim suport" als 750.000 milions i, per tant, no hi ha raons per retallar-ni per eliminar la part de préstecs, una de les opcions que s'estudien a la capital comunitària.





Igual de complicat serà el debat de la condicionalitat per accedir a les ajudes europees. La proposta de Michel preveu un paper per als Estats membres a nivell de ministres per aprovar els plans de reformes de cada país, que rebrien 'llum verda' a través d'un vot per majoria qualificada. Però Rutte exigeix la unanimitat en aquestes votacions, el que li donaria el poder de vetar els plans i exigir reformes laborals o de pensions als socis de sud.





Amb això, l'Haia reivindica a la pràctica que el govern i el parlament holandès "tinguin capacitat d'expressar-se", segons una font diplomàtica d'aquest país. Espanya assumeix que aquest serà un dels punts principals de la negociació, però contraposa que el més important és que el procés de validació de les reformes sigui "el més eficaç i el menys polititzat possible" i entén que ja existeixen mecanismes suficients per complir aquest paper dins del Semestre Europeu que dirigeix la Comissió.





No són els únics punts de desencontre. Si la mida i les condicions econòmiques divideixen el bloc entre nord i sud, la vinculació dels fons a el respecte de l'Estat de Dret i a les inversions per finançar la transició climàtica genera moltes crítiques des socis de l'est com Hongria i Polònia.





EL PRESSUPOST COMUNITARI

A més de el fons, els líders estan cridats a pactar el pressupost comunitari (MFF, per les sigles en anglès) per al període 2021-2027, la quantia també volen retallar els socis de nord. I això malgrat que el president de el Consell europeu ja va plantejar una reducció del 2% respecte a la proposta de Brussel·les, fins als 1,074 bilions d'euros.





De nou, Països Baixos està en el grup de països més durs en aquesta qüestió i centra les seves pretensions en disminucions en el pressupost dels fons agrícoles i els de cohesió. "Entenem l'important que són per a altres estats membres, però pensem que poden baixar una mica més", afirma un diplomàtic d'aquest país.





De la mateixa manera, els països de nord buscaran augmentar els seus 'xecs'. És a dir, les reduccions que s'apliquen a les seves contribucions nacionals i que la resta d'Estats membres han de completar. La idea original de la Comissió era eliminar-los progressivament després del Brexit, però Dinamarca, Àustria, Suècia i Països Baixos expliquen aquí amb el suport d'Alemanya, de manera que segurament quedin garantits per als propers set anys.