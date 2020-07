Arrimadas recorda l''Espanya ens roba' dels Pujol, de qui que espera rendeixin comptes davant la Justícia

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha expressat el seu desig que la família Pujol finalment rendeixi comptes davant la Justícia, després que l'Audiència Nacional hagi proposat enviar a judici l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, la seva dona Marta Ferrusola i als seus set fills, i ha recordat la queixa d'"Espanya ens roba" que va quallar en una part de l'independentisme català.









"El clan Pujol es va dedicar durant dècades a saquejar els diners de tots els catalans mentre pregonaven 'Espanya ens roba'. Ara, el jutge els envia a la banqueta per muntar una organització criminal. Espero que es faci justícia i paguin per tantes malifetes", ha escrit Arrimadas al seu compte de Twitter.









La frase 'Espanya ENS roba', popularitzada per Alfons López Tena, exdiputat independentista del Parlament, reflecteix la idea que, en el sistema de finançament autonòmic, Catalunya aporta a el conjunt de l'Estat més diners de què rep, i Cs sol recordar aquest eslògan per denunciar que qui realment robava als catalans no eren la resta de ciutadans espanyols, sinó Pujol, des de la Generalitat, i el seu partit, Convergència.





El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha proposat enviar a judici la família Pujol per formar presumptament una organització criminal per, aprofitant-se de la seva "posició privilegiada d'ascendència en la vida política, social i econòmica catalana durant dècades", acumular un "patrimoni desmesurat directament relacionat amb percepcions econòmiques derivades d'activitats corruptes".





En l'acte de transformació de la causa en procediment abreujat, que posa fi a la investigació de la peça principal d'aquest cas, s'indica que els fets serien constitutius de delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i falsedat documental.





A més de tota la família Pujol Ferrusola, el magistrat procedeix també contra altres 18 persones que haurien participat o col·laborat en les activitats il·legals, entre ells l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, o els empresaris Luis Delso Heras, Carles Sumarroca Coixet i Carlos Sumarroca Claverol.





Segons l'acte, la investigació desenvolupada durant més de set anys ha acreditat que part d'aquestes "activitats corruptes" que hauria comès la família van coincidir en el temps amb la Presidència de la Generalitat de Catalunya que va ostentar Jordi Pujol entre 1980 i 2003.