Cristina Martín Jiménez: "El Covid-19 és una arma de guerra per aconseguir el control hegemònic del planeta"

Tothom es crea les seves pròpies hipòtesis respecte a la crisi del coronavirus. Alguns pensen que és una creació dels Estats Units, altres de la Xina ... Per arribar a la veritat, la periodista i escriptora Cristina Martín Jiménez ha fet un estudi d'investigació sobre el tema.





El resultat ha estat 'La veritat de la pandèmia: qui ha estat i per què', llibre publicat el 14 de juliol. Tot un repte per la Cristina, ja que assegura que ha estat un dels més durs d'escriure de tots els llibres ha escrit durant la seva trajectòria com a autora.





"Parlava amb la meva editora cada dos o tres dies, havia de deixar d'investigar i em posava a plorar. Ha estat molt fort les sensacions que he tingut i les coses que he descobert. Ha estat un procés personalment bastant complicat de viure", confessa .





EL PODER I LA POR





La Cristina té una forma d'escriure clara i sense embuts, exposa tots els fets que ha investigat i els desenvolupa molt detalladament. En les primeres pàgines ja esmenta el poder i la por, dos conceptes que sempre han estat presents en la història de la humanitat. "Els tirans sempre han utilitzat la por per dominar la població", explica.





Segons ha explicat a Catalunyapress, el poder s'usa per a "desprestigiar i perseguir els dissidents", i culpa els grans conglomerats de formació en formació de propietat de poder de voler "imposar una única veritat".





Respecte l'actual crisi de l'coronavirus, Martín assegura que "han utilitzat l'arma de la por a la mort per poder aconseguir i imposar mesures socials que d'altra manera no haurien pogut aconseguir". L'objectiu, segons ens ha comentat, és aconseguir "una societat hipervigilada, similar a el model xinès: el ciutadà que no obeeix a l'autoritat és qualificat com a mal ciutadà".













La periodista no parla de pandèmia, sinó de plandemia, ja que aquesta surt dels "laboratoris de manipulació social". "El virus és real, està sent utilitzat com una arma bacteriològica de guerra. És un pla", assegura.





El poder està estructurat seguint la xarxa Bill Gates, és a dir, no és una piràmide. "Es tracta d'una sèrie d'organismes, institucions, científics i mitjans de comunicació que interrelacionades entre si lluiten pel mateix objectiu o utopia. Aquests conformen un equip fort i poden fer-nos creure una ficció com la plandemia", descriu amb contundència.





EL CREADOR DEL COVID





L'ésser humà té tendència a viure en societat i en creure en alguna cosa. Ella reclama que "necessitem líders que ens inspirin i ens uneixin. No em refio d'aquests falsos profetes com Bill Gates, els polítics, les autoritats filantròpiques o oenagés que es presenten com a defensores de la humanitat i són els primers que miren pels seus propis interessos".





D'una banda sembla que el Covid-19 sorgeix d'un laboratori de Wuhan, i d'altra banda hi ha un altre laboratori nord-americà, que segons ha investigat la periodista té probabilitats de ser el creador.





La realitat és que actualment hi ha dos blocs titànics: els Estats Units i la Xina. I segons explica la periodista, entre ells "hi ha unes elits globalistes que pretenen dominar el món".





"La tàctica és una arma de guerra per aconseguir el control hegemònic de la planeta, estem vivint la tercera guerra mundial". Ella explica els dos models: El de Trump i els seus votants està basat en la llibertat d'elecció. Per contra, el model xinès és globalista, basat en el control del pensament i llibertat.





Davant d'aquesta situació, Cristina veu necessari "obrir els ulls" per saber què està passant, i "exigir responsabilitats públiques". Afegeix que "estem sent estudiats en un laboratori viu, estan mesurant la nostra resposta davant els estímuls i les mesures de control que estan llançant".





Són molts els temes que estan relacionats amb el coronavirus sense que la societat en sigui conscient. De fet, Martín assegura que "els esdeveniments internacionals com el Black Lives Matter estan completament relacionats, i són un mitjà de pressió contra els governants, com Trump, que estan relacionats amb les elits".





Exemplifica que l'inversor financer George Soros ha donat 220 milions d'euros per al moviment Black Lives Matter, al que indica que "ja coneixem l'animadversió de Soros contra Trump. Estan finançant una revolució social per enderrocar un govern".





UNA VACUNA PRECIPITADA





Una de les hipòtesis que analitza a 'La veritat sobre la pandèmia' és la que indica que el virus és artificial. Una teoria que analitza també el Nobel de Medicina Luc Montagnier, una aurtoritat que l'autora considera "bastant fiable".





Montagnier ha estat atacat i amenaçat per alguns mitjans de comunicació. "Fa anys va criticar l'ús excessiu de les vacunes, i la realitat és que abusar-ne pot causar més mal que bé", indica la Cristina.





A més, té clar que no es posarà la vacuna contra el coronavirus. "Em sembla una irresponsabilitat que les autoritats pretenguin que ens posem una vacuna que treuran en 6 mesos o en un any sense conèixer les possibles conseqüències per a la nostra salut. El desenvolupament d'una vacuna dura, com a mínim, una dècada per veure quina resposta té al organisme ", confirma.





A més, fa un recordatori a la passada grip A. "Va ser el primer laboratori d'una plandemia global per veure com reaccionem. Van intentar obligar vacunar, però hi va haver molts metges que es van negar".





EL FANTASMA DE LA CENSURA





La veritat no és sempre benvinguda, i encara menys com més ressò es faci d'ella. La periodista sevillana va publicar el 2010 'Els amos del món estan a l'aguait', un llibre que tan sols va estar dos mesos a les llibreries d'Espanya perquè el van censurar. De fet, ella assegura que "vaig avançar la tàctica de la pandèmia com a arma de guerra".





Aquest llibre va estar set anys a l'ombra, però finalment el va recuperar l'Uruguai, i es va convertir en el best-seller de moment. Això va animar la seva editorial actual a tornar a publicar definitivament l'obra literària. "El fantasma de la censura sempre està voleiant abans de la sortida de el nou títol. Però a la fi ho hem superat", ha explicat a Catalunyapress.





'La veritat de la pandèmia' també va patir algunes pressions. Cristina explica que al llarg del procés d'escriptura anava publicant notícies a les seves xarxes socials i Facebook en qualificava alguna d'elles com "rumors".





Durant aquest temps, les seves publicacions arribaven a més de 270.000 persones, però Facebook va decidir "castigar-la" la setmana abans de la publicació del seu llibre, i les seves publicacions tan sols arribaven a les 15.000 persones. Igualment, va acabar publicant, i el llibre s'ha convertit en un best-seller a grans plataformes com Amazon.





"En la meva tesi doctoral vaig descobrir qui eren els veritables amos de Facebook: grans fons financers elititas que s'han fet propietaris dels mitjans de comunicació i de les plataformes de xarxes socials". Martín assegura que "al poder, la veritat li incomoda" i que és per aquest motiu que contínuament la censuren.