L'insolidari comportament del marit de l'alcaldessa Ada Colau davant el rebrot de Covid-19 a Barcelona

Mentre Barcelona i 13 aajuntaments de la primera corona de l'Àrea Metropolitana de Barcelona feien una crida a la responsabilitat individual per evitar els desplaçaments durant aquest cap de setmana, el marit d'Ada Colau, feia les maletes i sortia de Barcelona a la seva destinació de vacances.





Adrià Alemany, la parella sentimental d'Ada Colau, ha decidit aquest divendres al migdia carregar les maletes al seu vehicle privat per passar el cap de setmana fora de Barcelona davant la indignada mirada dels seus veïns que no donaven crèdit al que estaven presenciant amb els seus propis ulls.













L'alcaldessa, Ada Colau, s'ha quedat a peu del canó, això sí, i responia així a preguntes dels periodistes a la roda de premsa d'aquest divendres "Jo sóc aquí, sense mourens. El meu company sí que està amb els nens". Confirmant d'aquesta manera la sortida d'Adrià Alemany de la ciutat de Barcelona.





La fugida de cap de setmana d'Alemany s'ha produït quan ja es coneixien les recomanacions de no abandonar la ciutat comtal "si no era estrictament necessari".





És a dir, a casa del ferrer, ganivet de pal. A casa Colau s'assenyala l'incivisme i els errors dels altres però es practica la insolidaritat sense mesurar les conseqüències que els actes individuals de persones tan mediàtiques tenen sobre els altres, indignació i impotència.





Als barcelonins els hi serà difícil creure en unes recomanacions sanitàries que ni a la pròpia família de l'alcaldessa de Barcelona segueixen. Posarà "seny" l'alcaldessa en el seu nucli familiar per frenar els contagis comunitaris començant a casa seva o per contra li atraparà un rebrot d'orgue amb la seva casa sense escombrar ?.





RECOMANACIONS SANITÀRIES PER A LA POBLACIÓ CÍVICA I INCÍVICA

















Seguirem informant.