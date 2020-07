El Govern no descarta el confinament total de Barcelona i Colau ho nega

No hi ha manera que els ciutadans rebin una informació clara i concisa sobre l'estat de l'epidèmia a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Ni tan sols després d'una reunió telemàtica a la qual han assistit els màxims representants de la Generalitat, inclòs el seu president Quim Torra, i dotze alcaldes de les localitats de l'àrea metropolitana.









A la reunió han estat presents, per part de la Generalitat, el seu president, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i els consellers Meritxell Budó, Miquel Buch i Alba Vergés, i, a més de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, els alcaldes de Viladecans, Sant Joan Despí, Cornellà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Rexach, Sant Adrià de Besòs i Badalona . També ha estat present el director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19 a Catalunya, l'epidemiòleg Jacobo Mendioroz.





A la reunió, la Generalitat ha proposat la posada en marxa d'un pla conjunt per a la lluita coordinada a tota l'àrea metropolitana contra la proliferació dels contagis. Encara que tots els presentin han rebut de bon grat la proposta, la major part d'ells han expressat la seva queixes pel fet que des del Govern no se'ls doni tota la informació necessària de manera clara i concisa, el que provoca malestar.





SORPRESA

La sorpresa se l'han endut la majoria dels alcaldes al conèixer, un cop s'acabat la reunió i sense que en ella s'hagués parlat del tema, que la Generalitat està estudiant la possibilitat d'ordenar el confinament domiciliari a Barcelona i la seva àrea metropolitana.





Així almenys ho ha assegurat el director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, en una entrevista a Rac1. Després d'assegurar que si les mesures adoptades fins ara no donen un resultat satisfactori, podria optar-se pel confinament. "Si els resultats no són satisfactori, en un termini de 15 dies es podria optar per un confinament obligatori", ha reconegut.





Aquestes declaracions han sorprès a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha assegurat que ningú a la reunió, en la qual Mendioroz ha estat present, ha parlat en aquests termes. "Em sorprèn que digui això. A la reunió ningú, ni tan sols ell, que ha estat present, ha fet esment a aquest extrem".





L'alcaldessa de Barcelona, a l'igual que la resta dels alcaldes que han estat presents a la reunió, ha demanat a la Generalitat que les decisions que els afecten siguin consensuades entre les parts, ja que els ajuntament no poden posar en pràctica segons quines mesures . "Una cosa és que s'aprovin determinades mesures, i una altra que els ajuntaments tinguin capacitat per dur-les endavant. De vegades ens demanen un paper molt actiu que ens posa en situacions molt difícils".





MESURES CLARES

A més, Colau assegura que algunes de les mesures que la Generalitat ha posat en marxa no són necessàries i ha destacat que, per exemple, en l'àmbit cultural no és imprescindible la suspensió de tots els esdeveniments ja que en molts d'aquests espectacles s'han posat en marxa mesures de seguretat necessària. I el mateix amb alguns centres esportius. "En molts centres esportius, teatres o actes culturals es compleixen les mesures de seguretat. No ens consta que els contagis s'estiguin produint en aquests llocs, sinó en àmbits més de trobades socials", ha afirmat l'alcaldessa, que ha afegit que el mateix Torra ha admès incoherències en la gestió de la Generalitat.





D'altra banda, la majoria dels alcaldes han demanat que la Generalitat coherència a l'hora de prendre les mesures i, sobretot, recursos per obligar el seu compliment. A la reunió s'ha destacat el fet que milers de ciutadans han abandonat Barcelona i la seva àrea metropolitana tot i la recomanacions de no fer-ho; o que les platges estan a vessar tot i que s'ha demanat que no hi hagi aglomeracions.





Precisament per tot això, Jacobo Mendioroz ha reconegut que si els ciutadans no compleixen amb les recomanacions i es produeix un augment de contagis a les zones d'estiueig i segones residències, la Generalitat es veurà obligada a prendre mesures més estrictes.