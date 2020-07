De vacances per Espanya (i III): Racons secrets i pobles encantats

La geografia espanyola està plena de llocs increïbles i meravellosos que amb prou feines són coneguts pel gran públic. Coves, cascades, senders, petits pobles, o racons en els quals el gust d'abans s'ha mantingut i que tan sols són visitats per un grapat de privilegiats.





Aquí anem a situar alguns d'ells que per la seva bellesa i espectacularitat bé mereixen l'esforç de desplaçar-se per delectar-se amb els cinc sentits de les meravelles que ofereixen.





Salto de Usero (Múrcia)

Allunyat de la costa i dels milers de visitants que cada any gaudeixen de la mar murciana, es troba un espai natural d'extraordinària bellesa. L'erosió ha donat pas a una cascada d'uns cinc metres d'alzada que aboca les seves aigües en un gran gorg en la qual els visitants poden banyar-se.





Cañón de los Gaitanes (Màlaga)

Un congost colpidor en què es troba enclavat el conegut com Caminet de Rei, un recorregut impressionant de tot just tres quilòmetres caminant sobre una passarel·la a una alçada de fins a 100 metres i creuant un pont penjant de vertigen. Les vistes són meravelloses i les sensacions, indescriptibles. Això si, no apte per als que pateixin vertigen.





Naixement del riu Urederra (Navarra)

La serra d'Urbasa és un dels paratges més impressionant de Navarra. I en ella s'enclava el naixement del riu, una sortida natural en forma de cascada de l'aqüífer format en el massís càrstic. És un lloc màgic, amb gorgs d'aigua de color turquesa. Destaca també la seva vegetació i la seva fauna.





Platja de Gulpiyuri (Astúries)

És una petita platja ... des de la qual no es veu el mar. Tancada entre roques, l'onatge va anant erosionant les parets del penya-segat i creant una cova fins a trobar una entrada cap a la part interior.





Chulilla (València)

Petit poble situat a la serra valenciana en el qual el riu Túria ha format impressionants canons. Un lloc ideal per al senderisme, amb rutes tan impressionants com la de Los Calderones, que recorre un congost meravellós i descendeix a l'interior del canó.





Meandro del Melero (Salamanca)

Situat al límit oriental de la comarca de les Hurdes, just al límit entre Salamanca i Càceres, aquest lloc paradisíac creat pel riu Alagón en un gir de gairebé 360 graus en els quals sembla voler formar un llac amb una illa al mig. Lloc ideal per relaxar-se i gaudir de les vistes des del mirador de l'Antiga.





El pozo azul (Burgos)

Preciós pou que es nodreix de l'aigua que surt en profunditat, no en la superfície. D'un increible to blavós, les seves aigües sempre estan molt fredes, de manera que és habitual la presència de truites. És la cavitat subaquàtica més llarga del país i amb una profudidad de 10 metres.





El Torcal de Antequera (Màlaga)

Un paisatge extraterrestre en què les capritxoses formes de les roques li donen un aspecte gairebé fantasmagòric i reben curiosos noms com 'el tornillo', el sombrerillo 'o' los prismáticos '. Es poden fer diverses rutes i en totes elles es poden observar àguiles i falcons.





Cueva de los Verdes (Lanzarote)

Un espectacular tub volcànic que té una longitud de set quilòmetres, el que el converteix en un dels túnels de lava més llargs del món. El seu últim tram, de 1,5 quilòmetres, es submergeix en el mar. La seva perfecta sonoritat permet que al seu interior se celebrin alguns concerts. Als segles XVI i XVII els vilatans ho usaven com amagatall davant les incursions pirates.





Les Chorreras del Cabriel (Conca)

Un monument natural format per l'erosió del riu que hi perfora la roca i ha creat un conjunt de cascades, ràpids i salts d'aigua que durant dos quilòmetres fan les delícies dels visitants. Les seves aigües són netes i cristal·lines.





Orbaneja del Castillo (Burgos)

Un petit poble privilegiat amb una cascada espectacular que llueix esplèndida quan les pluges refermen. A més, els estrets carrers medievals i algunes de les seves casa de conte fan que passejar per elles sigui un privilegi inesperat.





La Rambla Barrachina (Terol)

El silenci presideix el recorregut per aquest lloc en el qual predominen els colors ocres i ataronjats. Recorda als paisatges dels vells westerns. El barranc ha estat modelat per l'aigua i el vent, i tot i que és un paisatge molt àrid, es respira pau i tranquil·litat, que de vegades es trenca pels esgarips dels voltors que sobrevolen la zona.





Cascada de Ézaro (La Corunya)

El riu Xallas aboca les seves aigües a la ria per mitjà d'una cataracta natural, d'uns 40 metres d'altura, coneguda com le Cascada de Ézaro. És una de les poques a Europa d'aquestes característiques i al seu voltant es conten històries de princeses i encanteris. No en va està situada a la costa Da Morte, terra de llegendes.





Las Médulas (Lleó)

De mina romana d'or a paradís natural. El desgast d'aquella època per a l'extracció del preuat metall van deixar un paisatge màgic, de pinacles de color vermellós producte de la mineria romana, que va produir tants residus que van acabar taponant una vall i permetent la formació del llac Carucedo. Des de llavors, roures, alzines i castanyers han repoblat la zona, donant recer a espècies com el cabirol o el gat salvatge.





Bosque de Muniellos (Astúries)

És el major roureda d'Espanya i en ella es conserven arbres de més de 6 metres de diàmetre. Mereix tals cures que l'entrada està restringida i entre els seus arbres es poden trobar aus tan espectaculars com el gall fer o algun dels exemplars d'ós bru que habiten la zona.





Congost de Mont-rebei (Lleida)

Espectacular sender excavat a la roca que recorre l'impressionant congost creat al llarg de milers d'anys pel riu Noguera-Ribagorçana .. Passarel·les i un tram en forma d'escala que puja diverses desenes de metres fan del recorregut una experiència inoblidable.





Pozo de los Humos (Salamanca)

El riu Uces es precipita 50 metres per formar una de les cascades més espectaculars de la península. Va impressionar de tal manera Miguel de Unamuno que l'escriptor li va dedicar grans elogis, per la qual cosa va passar a conèixer-se com el camí d'Unamuno. És habitual veure sobrevolar aquests paratges cigonyes negres, àguiles, milans i voltors.





Taramundi (Astúries)

Petit poble envoltat de valls i boscos de conte en el qual encara es conserva l'ofici de 'ferrero'. Són pocs els que treballen el ferro i la forja com abans, però encara poden visitar-se algunes fargues. També pot visitar-se un dels castros més ben conservats del Principat, contemplar la caiguda d'aigua de La Salgueira o comprar alguna de les navalles típiques de la zona.





Ureña (Valladolid)

Petit poble que està envoltat per una impressionant muralla construïda al segle XIII i que es troba en un magnífic estat de conservació. El recinte està declarat Conjunt Històric-Artístic i recórrer el traçat medieval dels seus carrers resulta gratificante.





Salt del Nervión (Àlaba)

Una cascada de més de 100 metres d'altura que, com és d'esperar, arriba al seu màxim esplender quan cauen les pluges de tardor. Contemplar-la en la seva plenitud és una meravella, tant des de les altures com des d'on cau l'aigua.