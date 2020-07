De vacances per Espanya (I): Platges amb un encant especial

Les vacances d'aquest any es presenten una mica complicades pel tema de la pandèmia. Però tot té el seu costat bo. La dificultat de viatjar a l'estranger dóna l'oportunitat de recórrer la península i visitar alguns llocs que habitualment poden passar desapercebuts.

També hi ha l'opció de romandre a prop de Barcelona coneixent el seu entorn i gaudint de les meravelles que l'envolten.





En aquest primer capítol sobre llocs que es poden visitar al llarg i ample d'Espanya, es presenten algunes de les platges considerades com les més atractives del panorama nacional. N'hi ha per a tots els gustos i colors i totes elles compten amb un atractiu que les fa diferents a les altres.





L'ordre en que es presenten no és un rànquing ja que qualsevol d'elles podria encapçalar la llista. El que importa és conèixer-les i, sobretot, tenir l'oportunitat de visitar-les. Probablement alguna més mereix estar en aquest llistat, però les que estan ho fan amb tot mereixement.





Platja de Bolnuevo (Múrcia)

Una platja tranquil·la en la qual des de pràcticament la riba ja adquireix certa profunditat, de manera que cal anar amb compte si es va amb nens. Des de la mateixa platja es poden observar les 'Gredas', originals formacions rocoses en forma de bolets gegants. La platja sol ser molt tranquil·la i poc concorreguda.





Los Genoveses (Almeria)

Una de les millores de la zona del cap de Gata. Té al voltant d'un quilòmetre de longitud i la seva sorra és fina i daurada, amb un descens lent a l'entrada de l'aigua, ideal per als nens, tot i que cal estar atent a les possibles corrents de ressaca. Una platja verge en la qual no hi ha cap chiringito.





Platja de Bolonia (Cadis)

Envoltada per una immensa duna, la platja brilla per la seva sorra blanca i fina i les seves aigües cristal·lines. I al costat de la immensa platja es poden visitar unes ruïnes romanes, les de Baelo Claudia. Quan bufa el vent, és ideal per a la pràctica de surf de vela.





Platja de Las Catedrales (Lugo)

Un lloc impressionant per les formacions rocoses que el vent i l'aigua han esculpit i que li donen el nom. Encara que al dia només poden entrar unes 5.000 visites, i cal reservar l'entrada, cal fer-ho quan baixa la marea i es pot gaudir d'unes vistes impressionants de les formacions rocosas de més de 30 metres d'alzada.





Las Teresitas (Tenerife)

Les palmeres que la poblen li donen un original aspecte i la seva sorra brillant, portada pel vent des del Sàhara, i les seves aigües càlides conviden sempre al bany. La instal·lació de dics permeten que l'onatge sigui molt suau pel que bany sempre és tranquil.





Cala d'Hort (Eivissa)

Un lloc màgic, ideal per passar el dia en família i observant els illots d'es Vedrà i es Vedranell. Des dels penya-segats que envolten la cala s'observen uns capvespres impressionants.





Platja de Pechón (Cantàbria)

Una original llengua de sorra que uneix terra ferma amb un petit illot, encara que cal anar amb compte amb les marees del Cantàbric, ja que la platja apareix i desapareix.





Platja de Cuevas del Mar (Astúries)

Situada en un enclavament protegit, està esquitxada per grans formacions rocoses perforades per l'aigua i el vent que li donen una personalitat única. Hi ha nombroses coves i túnels i el suau onatge permet un bany tranquil.





Platja Rijana (Granada)

Una petita cala que amaga grans secrets i que no sol estar abarrotada. Envoltada de penya-segats, en una gran roca s'observa les ruïna d'una torre de vigilància de al segle XVI. Ideal per practicar snorkel gràcies a la seva enorme biodiversitat marina.





Platja de Rodas (Illes Cíes, Vigo)

La popularitat, el diari anglès The Guardian la va declarar millor platja de l'món, i l'exclusivitat són dos dels grans atractius d'aquest enclavament. Situada a les Illes Cíes, que tenen l'accés restringit, és ideal per passar una jornada tranquil·la, tot i que per passejar per la seva sorra fina i banyar-se en les seves tranquil·les aigües cal anar en vaixell.





El Playazo (Almeria)

Popular platja del Parc Natural de Cap de Gata-Níjar. La seva especial situació i les seves aigües tranquil·les l'han convertit en una platja ideal per al nudisme, encara que és accessible a tothom.





Cala Macarella (Menorca)

Una de les cales paradisíaques de l'illa. Petita, d'aigües cristal·lines i tranquil·les, en temporada alta se sol omplir de banyistes, però val la pena arribar fins a ella per gaudir d'una jornada plàcida.





Platja de Cofete (Fuerteventura)

Una extensíssima platja al sud de l'illa, d'una bellesa salvatge colpidora i envoltada d'un paisatge majestuós. Un sorral daurat, encara que una aigües en les que s'ha d'anar amb compte a causa dels corrents.





Platja del Silencio (Astúries)

Espectacular platja en una havia només accessible a peu i envoltada de penya-segats. Tranquil·la, afable, malgrat que la major part d'ella és de petits cants rodats en lloc de sorra, val la pena visitar-la per respirar una tranquil • litat inimaginable.





Platja de Maro (Màlaga)

Envoltada de penya-segats i amb un accés una mica complicat, és una petita platja en la qual es barregen pedres i sorra. A més de banyar-se en les seves cristal·lines aigües, es poden visitar en caiac les cascades, com la de La Doncella o la Grande de Maro, amb què alguns petits rius de la zona arriben a la mar.





Platja de la Tejita (Tenerife)

De sorra color marró clar, la platja és ideal per a sentir-se en contacte amb la natura. En un dels seus extrems es troba el volcà Muntanya Vermella, que es pot ascendir per un sender. El lloc està catalogat com a espai natural protegit.





Platja de Laga (Biscaia)

Situada al mig de la Reserva de la Biosfera d'Urdaiba, és un dels arenals més espectaculars de la costa biscaïna. Ideal per a la pràctica del surf i altres esports nàutics.





Cala Santanyí (Mallorca)

Una petita cala, a resguard de la mar obert, d'aigües tranquil·les i transparents, on es pot practicar el submarinisme. Després d'un petit passeig es pot visitar l'espectacular arc d'Es Pontàs, una roca erosionada per l'aigua i el vent que sembla un pont dins de l'aigua.





Platja Torimbia (Astúries)

Una petita platja protegida de les mirades curioses que li ha permès ser una de les platges nudistes més freqüentades de la zona. Sorra blanca i fina i aigües cristal·lines en un entorn natural impressionant.





Platja de l'Calblanque (Múrcia)

Enclavada en el parc regional de el mateix nom, sol passar desapercebuda per a la majoria dels turistes, de manera que no sol haver aglomeracions. Sorra daurada i dunes protegides per penya-segats, és també una destinació excel·lent per al submarinisme.





Tossa de Mar (Girona)

Enclavada al mig del municipi, les seves vistes al castell són una de les estampes més conegudes de la Costa Brava. És un lloc ideal per disfrutar amb tota la família.





Ses Illetes (Formentera)

Lloc paradisíac i privilegiat, situada al Parc Natural de ses Salines. Aigües turquesa i poc profundes, paisatge idíl·lic, tranquil·litat i silenci, ja que la seva extensió evita que es produeixin aglomeracions.