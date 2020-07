Catalunya registra 755 nous positius, la majoria d'ells a Barcelona i la seva àrea metropolitana

El nombre de casos positius a Catalunya ha augmentat en 755 des les últimes dades ofertes per la Conselleria de Salut de la Generalitat. A més, ha augmentat en nombre de persones mortes en set.









Barcelona i la seva àrea metropolitana concentren el major nombre de contagiats, 445, que, de tota manera, representen una disminució de 253 casos respecte a les anteriors xifra ofertes per les autoritats sanitàries. De tots aquests contagiats, 120 s'han detectat a la ciutat de Barcelona, i 109 a l'àrea metropolitana sud. A la capital, durant el cap de setmana la xifra de contagiats detectats ha estat de 565.





El balanç diari de morts i afectats impulsat pel departament part de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de difunts amb coronavirus.





Les funeràries han registrat fins al moment 12.643 morts a Catalunya per coronavirus, 3 més que en l'últim balanç: 6.918 en hospital o centre sociosanitari, 4.116 en residència, 802 en domicili, i la resta són casos no classificables per manca d'informació.





De el total de casos, 4.209 han estat hospitalitzats en estat greu (actualment hi ha 58).

Pel que fa a residències de gent gran, hi ha fins ara 15.373 persones que han donat positiu.





Barcelona ha sumat, de moment, 565 casos positius aquest cap de setmana: s'han notificat 370 el divendres, 75 dissabte i 120 diumenge, i en total la capital catalana ha registrat des de l'inici de la pandèmia 17.804 casos.





Pel que fa a la comarca del Segrià (Lleida), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 4.168 casos positius de Sars-Cov-2 (177 més que en el últim balanç), dels quals 145 han mort amb Covid-19 (quatre més que en l'últim balanç).