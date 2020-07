Un nou registre de nens afectats per COVID-19 analitzarà l'impacte del coronavirus en els menors

L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), a través de la seva Fundació, ha anunciat la creació, suport i finançament de Èpic-AEP, d'un registre nacional de pacients pediàtrics afectats per COVID-19 durant l'epidèmia a Espanya, per poder conèixer com es comporta la malaltia en els nens, el seu impacte en l'epidèmia global i les seves conseqüències en la població infantil i juvenil.









Aquest registre permetrà també implementar noves actuacions i protocols nacionals preventius, de diagnòstic i clínics que assegurin les mesures més adequades basades en l'evidència científica. Segons explica en una carta oberta a tots els socis la presidenta de l'AEP, la doctora María José Mellado, aquest registre "és el màxim exponent de la participació multidisciplinar i plurigeográfica que ha aconseguit unir l'AEP durant aquesta epidèmia".





"El registre èpic-AEP ens permet crear un mapa de coneixement fidel de com es comporta la infecció per SARS-Cov-2 a menors de 17 anys", explica la presidenta de l'AEP. Per a això, i sobre la base de la xarxa èpic, inicial, coordinada per l'Hospital Universitari Dotze d'Octubre de Madrid i que ha recollit dades des de març de 2020, es transformarà en el registre nacional èpic-AEP, que treballarà per implicar tots els hospitals pediàtrics d'Espanya i ampliar la recollida de paràmetres nacionals, incloent dades epidemiològiques, clíniques, diagnòstics, analítics, terapèutics, complicacions i seguiment evolutiu.





Recolzat pel Ministeri de Sanitat i finançat a través d'una beca de la Fundació AEP, el registre està previst que comenci el proper mes de setembre, amb la recollida retrospectiva i prospectiva de tots els casos pediàtrics. "És un pas de gegant en la nova forma d'entendre la responsabilitat i suport de l'AEP per a la salut dels nens i d'impulsar la investigació clínica i traslacional, que fins ara mai s'havia plantejat en l'associació", subratlla la doctora Mellado.