Salut informa 1.293 casos de coronavirus i 4 morts més que ahir a Catalunya

Catalunya ha registrat fins aquest dijous 79.595 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per prova diagnòstica (test ràpid o PCR), 1.293 més que en el recompte de dimecres, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat.









El balanç diari de morts i afectats impulsat pel departament part de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de difunts amb coronavirus.





Les funeràries han registrat fins al moment 12.631 morts a Catalunya per coronavirus, quatre més que en l'últim balanç: 6.913 en hospital o centre sociosanitari, 4.114 en residència, 800 en domicili, i la resta són casos no classificables per manca d'informació.

De el total de casos, 4.192 han estat hospitalitzats en estat greu (actualment 47), i les altes hospitalàries són ara 40.316.





Pel que fa a residències de gent gran, hi ha fins ara 15.240 persones que han donat positiu.





Pel que fa a la comarca del Segrià (Lleida), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 3.763 casos positius de Sars-Cov-2 (178 més que en el balanç de dimecres), dels quals 140 han mort amb Covid-19 (els mateixos que dimecres).





Respecte a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 3.720 casos positius de Sars-Cov-2 (123 més que en el balanç de dimecres), dels quals 497 han mort amb coronavirus (un més que en el balanç de dimecres).