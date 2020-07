Radiografia dels brots de coronavirus actius a Espanya

El mapa dels rebrots per coronavirus d'aquest dimecres evidència l'agreujament de la situació a Catalunya, que ha notificat un total de 938 casos positius en les últimes 24 hores i s'ha vist obligat a confinar algunes zones de Lleida, tot i el rebuig inicial de la Justícia.









Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, que eren les dues úniques regions que no registraven casos positius, s'han notificat nous contagis en les últimes 24 hores: un a Ceuta i dues a Melilla.





A les 18 hores d'aquest dimecres, 15 de juliol, la radiografia de rebrots a Espanya per comunitats autònomes és la següent:





CATALUNYA

Catalunya ha agreujat la seva situació i la Generalitat s'ha vist obligada a confinar Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, tot i que el pla va ser rebutjat fins i tot per la Justícia. En 24 hores, Catalunya ha registrat 938 casos positius de coronavirus.





La pitjor part se l'emporta l'àrea sanitària de Lleida, que acumula 50 focus de Covid-19 entre brots i agrupacions de casos i adverteixen que la velocitat de contagi comunitari en aquesta província és molt elevat. A la comarca de Segrià (Lleida), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 3.585 casos positius, mentre que a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - zona també molt afectada--, des de l'inici de la pandèmia ha hagut 3.597 casos positius.





ARAGÓ

Diverses zones d'aquest territori estan des d'aquest dimarts a Fase 2 flexibilitzada davant el augments de casos en els últims dies. Saragossa ciutat, el municipi d'Osca i les comarques de Cinca Mitjà, Baix Cinca, la Llitera, Baix Aragó-Casp són les zones afectades. Segons l'últim recompte, Aragó ha reportat 83 nous positius; cinc a la província d'Osca, dos a Terol i 76 a Saragossa (57 a la capital).





GALÍCIA

La Xunta ha acordat aquest dimecres mantenir únicament la restricció de mobilitat al municipi de Burela (Lugo) després de l'evolució del brot a A Mariña, que compta amb 151 casos actius. Així, ha aixecat les limitacions de desplaçaments en els sis municipis que només es podien moure entre ells. De la mateixa manera, la conselleria de Sanitat segueix amb els estudis de contactes després de detectar-4 positius d'una família a Betanzos (La Corunya), així com amb altres de dues persones que van arribar en mitjans de transport públic a Vigo.





PAÍS BASC

El Govern Basc ja dóna per "controlat" el focus d'Ordizia (Guipúscoa), que encara té 75 casos positius. No obstant això, s'han detectat 17 casos a Tolosa, municipi pròxim a Ordizia, i l'executiu regional està estudiant si tenen relació. A la ciutat de Guetaria, hi ha diverses persones que han donat positiu no només d'aquest municipi, sinó a Zumaia i Zarautz, però s'ha identificat que el lloc que freqüentaven era Guetaria, i s'ha detectat un positiu en un local d'hostaleria.





ANDALUSIA

Andalusia manté 14 brots actius de coronavirus -onze en fase d'investigació i dos en fase de control-en les províncies d'Almeria, Granada, Màlaga, Còrdova i Jaén amb un total de 249 casos confirmats -47 més en 24 hores-després de sumar dos nous en el Ponent d'Almeria, amb 31 positius, i el districte sud de Jaén, amb quatre, i donar per superat un al districte sud de Granada amb sis contagis, segons ha informat aquest dimecres la Conselleria de Salut i Famílies.













BALEARS

Balears suma en total 12 brots actius: Deu a Mallorca, amb un total de 50 casos positius, un a Menorca, amb tres casos positius, i un altre a Eivissa, amb 10 casos positius.





CASTELLA I LLEÓ

El brot declarat en un campament de la localitat soriana de Salduero afecta 12 persones, de les quals deu són menors, d'entre 7 i 12 anys, i dos són adults, tots dos de 21 anys. Pel que fa al brot declarat a Valladolid es manté aquest dimecres a 22 casos positius i l'estudi epidemiològic s'ha ampliat fins a 49 persones, segons fonts de la Delegació Territorial de la Junta.





MÚRCIA

El president Fernando López Mires apunta a quatre brots "continguts". Així mateix, informen que actualment hi ha 94 persones afectades per coronavirus de les que cap està ingressada a la UCI. Els casos relacionats amb el brot de vinculat amb un vol procedent de Bolívia ascendeixen ja a 65.





CASTELLA-LA MANXA

La Junta assenyala que el brot de la localitat de Socuéllamos està estabilitzat tot i ser a hores d'ara el més actiu i que hagi fet "rastrejar a centenars de persones". Compta amb 18 positius, i dels contactes directes d'aquests casos, 28 han donat negatius i 17 estan a l'espera de conèixer el resultat de la prova. Els brots de de l'edifici del carrer Banys d'Albacete i el de Tarazona de la Manxa estan "controlats".





CANTÀBRIA

Cantàbria ha registrat en l'última jornada tres nous casos de coronavirus, un d'ells entre els deu mariners de Burela (Lugo) que romanen en quarantena des de dissabte passat a l'alberg de Solórzano, de manera que ja són quatre els afectats en aquest col·lectiu .

















COMUNITAT DE MADRID

La Direcció General de Salut Pública de la Comunitat de Madrid ha notificat aquest dimecres al Ministeri de Sanitat un nou brot amb cinc casos positius confirmats que té origen en un sopar celebrat entre vuit persones en un domicili particular de Madrid capital. Aquest és el quart brot que notifica la Comunitat de Madrid al Ministeri de Sanitat després de la sortida de l'estat d'alarma. Els tres anteriors, dues en l'àmbit laboral i un en el domiciliari amb tres habitatges afectats, s'han mantingut "sense variació" i amb 18 casos confirmats.





NAVARRA

Navarra ha registrat 20 casos nous de Covid-19 i els dos brots més rellevants se situen a Pamplona i en la seva Comarca. Un d'aquests brots és el de l'esmorzar del dia 6 de juliol, que acumula ja 24 casos i un altre està vinculat també amb relacions socials i familiars i suma 11 casos. A més, hi ha un nou brot a Pamplona, amb tres positius. El brot que es va registrar a Sunbilla, en el qual s'acumulen 21 casos, no ha registrat nous contagis en els últims 14 dies.

CANÀRIES

Canàries ha registrat cinc positius més en les últimes 24 hores. En total hi ha 81 casos positius dels quals dos estan en UCI y la resta (79) estan sota vigilància en els seus domicilis.





LA RIOJA

La Rioja ha registrat aquest dimecres tres nous contagis per coronavirus en les últimes 24 hores, segons les dades confirmades pel Ministeri de Sanitat. El nombre total de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia a La Rioja és de 4.107.





COMUNITAT VALENCIANA

A la Comunitat de València un total de 30 municipis s'han sumat nous positius per coronavirus durant el cap de setmana. D'ells, València (24) i Foios (12) són els que més casos han registrat. Aquesta última duplica el total de casos que ha tingut des de l'inici de la pandèmia a causa d'un brot familiar.

Quant als focus de Borriana i Santa Pola s'aprecien set casos nous a la primera i quatre casos més en la segona. A més, s'ha detectat un nou brot familiar, amb tres afectats, en Fortaleny (València).





ASTÚRIES

Astúries dóna per "controlat" el brot de tres casos actius detectat en l'Occident asturià. Dos casos són contactes estrets de la dona de 52 anys que va tornar de la República Dominicana i va donar positiu el passat 10 de juliol. Del tercer cas positiu detectat en Jarrio s'estan investigant els contactes. Els tres casos presenten símptomes lleus i estan aïllats en els seus domicilis.





EXTREMADURA

Extremadura ha notificat fins a la data vuit brots actius en l'Àrea de Salut de Badajoz, que en total sumen 109 positius.