L'Hospitalet suspèn totes les activitats culturals i limita l'aforament dels bars pels rebrots

El Govern ha suspès aquest dimecres les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives, esportives i d'oci nocturn i també ha limitat l'aforament a l'interior de bars i restaurants al % en els barris de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) on es s'han detectat més casos de coronavirus -La Torrassa, La Florida i Collblanc-.









Així es desprèn de la resolució de la Conselleria de Salut publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) poc abans de les 14.00 hores avalada pel comitè tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat).





L'Executiu català ha recomanat als veïns que es quedin a casa i només surtin per motius necessaris, i també evitar les reunions de més de 10 persones tant en l'àmbit públic com el privat.





Així, la recomanació passa per quedar-se a casa i sortir sol per treballar; anar a centres de salut; tenir cura de persones grans, nens, discapacitats i dependents; per comprar productes bàsics; acudir a entitats financeres, realitzar accions judicials o notarials, exàmens i mudances; practicar esport amb el nucli de convivència habitual; anar a l'hort familiar d'autoconsum; i per causes de força major.





Les biblioteques i museus seguiran oberts amb subjecció al pla sectorial del Pla d'actuació del Procicat , així com els casals i colònies d'estiu, que han de complir els criteris generals.





A les terrasses de bars i restaurants s'obliga a garantir la distància de seguretat entre taules de dos metres i prioritzar, "en la mesura del possible", els serveis que evitin el contacte físic com el repartiment a domicili.





Els centres de treball públics i privats han d'adoptar mesures higièniques, posar a disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics, certificar l'ús de mascareta i potenciar l'ús del teletreball.





"L'incompliment de les mesures recollides en aquesta resolució, a part de les recomanacions, seran objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable", recull també al DOGC.