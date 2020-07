El Govern demana als ciutadans de l'Hospitalet que es quedin a casa i no facin reunions de més de 10 persones

La consellera de Salut, Alba Vergès, ha enumerat aquest dimarts una sèrie de recomanacions com a mesures de contenció de l'expansió dels brots de coronavirus en tres barris de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) entre les quals destaquen les de demanar a aquests veïns que es quedin a casa i només surtin per motius necessaris, i evitar les reunions de més de 10 persones en l'àmbit públic i privat.









Ho ha dit en una roda de premsa acompanyada de el conseller d'Interior, Miquel Buch, i de l'alcaldessa del municipi, Núria Marín, en què ha concretat que el Govern recomana quedar-se a casa i sortir sol per a "treballar; anar a centres de salut; tenir cura de persones grans, nens, discapacitats i dependents; per comprar productes bàsics; acudir a entitats financeres o realitzar accions judicials o notarials, exàmens i mudances".





A diferència de la zona afectada de Lleida on el Govern ha imposat mesures, la consellera ha concretat que en els barris de l'Hospitalet on s'han detectat més casos -la Torrassa, La Florida i Collblanc- es fan recomanacions, que preveuen aplicar durant 15 dies i que del compte amb que vagin els seus veïns amb el compliment de les mateixes dependrà que no s'hagin de prendre "mesures més restrictives".