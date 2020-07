Els contagis a Catalunya augmenten en 1.000 casos en un dia

Catalunya ha registrat gairebé 1.000 contagiats per Covid-19 més en tot just 24 hores. Aquest és l'últim balanç presentat per la Conselleria de Salut en el qual es constata que el nombre total d'afectats, confirmat per prova diagnòstica, a la comunitat fins ara ha estat de 78.302.









Dels 938 nous casos diagnosticats, la gran majoria es concentren en els tres focus més importants. Barcelona i la seva àrea metropolitana han registrat un augment de 492 casos, als quals cal sumar els 199 casos de Lleida, 138 dels quals a la comarca de Segrià.





Pel que fa a l'estadística de morts, en l'últim balanç presentat per la Generalitat se sumen tres noves morts pel coronavirus. Fins aquest moment, les funeràries s'han registrat 12.627 morts a Catalunya per coronavirus: 6.911 en hospital o centre sociosanitari, 4.113 en residència, 800 en domicili, i la resta són casos no classificables per manca d'informació.





De el total de casos, 4.192 han estat hospitalitzats en estat greu (actualment 48), i les altes hospitalàries són ara 40.316.





Pel que fa a residències de gent gran, hi ha fins ara 15.162 persones que han donat positiu.

Pel que fa a la comarca del Segrià (Lleida), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 3.585 casos positius de Sars-Cov-2 (138 més que en el balanç anterior), dels quals 140 han mort amb Covid-19.





Respecte a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 3.597 casos positius de Sars-Cov-2, dels quals 496 han mort amb coronavirus.