Fernando Simón creu que la situació a Catalunya i Aragó és "complicada i preocupant"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha reconegut que la situació que estan provocant els brots de contagis del nou coronavirus a Aragó i Catalunya és "complicada i preocupant".









En les últimes 24 hores s'han diagnosticat del nou coronavirus 580 persones, de les quals 266 han estat a Aragó i 142 a Catalunya. "Hi ha transmissió comunitària, hem de ser previnguts perquè és preocupant, però hi ha indicis que ens indiquen que les mesures que s'estan aplicant poden tenir un impacte molt important a l'hora de poder controlar els contagis", ha dit Simón en roda de premsa, per informar que en l'actualitat hi ha 158 brots actius a tot Espanya, dels quals hi ha 1.973 casos associats.





No obstant això, Simón ha recordat que el 70 per cent dels infectats són asimptomàtics i persones més joves, situant-se l'edat mitjana en els 46 anys en homes i 50 anys en les dones, i que a més, són els treballs temporals i els esdeveniments festius els principals focus d'aparició dels brots.





En aquest punt, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha cridat l'atenció sobre els brots associats a l'oci nocturn, ja que poden implicar persones de "múltiples llocs" i generar una transmissió difusa. "Són els que més ens preocupen", ha asseverat.





EL 35% DELS CASOS S'INFECTEN PER UN CONTACTE CONEGUT

Actualment, el 35 per cent dels nous casos s'ha infectat a partir d'un contacte conegut i, d'ells, Simón ha informat que el 47 per cent són asimptomàtics. A més, s'han detectat 54.000 casos sospitosos, als quals al 92 per cent se'ls ha realitzat una PCR.





Al mateix temps, Simón ha assegurat que l'ocupació actual de llits d'hospital i d'Unitats de Cures Intensives per afectats amb Covid-19 està "a la baixa". "Tenim capacitat de sobres a Espanya per al que s'està detectant i molt més, però també cal tenir capacitat de rastreig i aïllament dels casos. S'estan fent les coses bé", ha assegurat.





Finalment, Simón ha demanat a la població que sigui conscient que el virus segueix present i que no acudeixi a celebracions massives com, per exemple, les dels equips de futbol. "Hi ha altres formes de celebrar-ho, de divertir-se, d'expressar l'eufòria i alegria que ens dóna que el nostre equip guanyi o ascendeixi sense que això impliqui riscos per a la salut pública. Podem celebrar-ho amb el nostre grup d'amics, des de les finestres, a distància o per les xarxes socials, però no en reunions massives ", ha tancat.