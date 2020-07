L'entrada i sortida de Lleida i sis municipis més ja està restringida

El Govern endurirà a partir de les 16 hores d'aquest dimecres el confinament per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 a Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, on quedarà restringida l'entrada i sortida d'aquests municipis excepte els desplaçaments per motius laborals per raó de serveis considerats essencials.













Així es desprèn de la resolució de la Conselleria de Salut publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) poc abans de les 14.00 en la qual es precisa que les mesures entren en vigor a partir de les 16 hores d'aquest dimecres.





En el cas de persones que treballin en serveis no essencials, es permetrà accedir o sortir fora dels municipis esmentats exclusivament durant les primeres 24 hores d'entrada en vigor d'aquesta Resolució per a la recollida d'aquells elements imprescindibles per al desenvolupament del teletreball, assenyala la resolució.





Segons el text, "es permeten les sortides del domicili i la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents, per a l'assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball, centres sanitaris, cura de persones i desplaçar-se a entitats financeres, d'assegurances i establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primes".





També està permès "accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, que han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents".





El document permet trobades i activitats de l'oci i esportives amb persones del grup de convivència i actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.





La resolució concreta que els contactes "s'han de limitar, en la mesura possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, a què es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dóna suport per evitar el seu aïllament".





Segons la resolució "es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic", aquesta prohibició inclou casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.





"No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic", recull també al DOGC.