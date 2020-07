Illa creu que el decret de Torra per confinar Lleida no envaeix competències

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que els serveis jurídics de l'Estat encara han de valorar el decret de la Generalitat de Catalunya per imposar el confinament de la ciutat de Lleida i altres zones de la província, però que aparentment no envaeix competències de govern espanyol.









"Sense perjudici de l'anàlisi que facin els serveis jurídics de l'Estat, no sembla que el decret envaeixi competències", ha declarat en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres.

Illa ha subratllat que ara "l'important és actuar contra el brot" de contagi i que tot el que desviï d'aquesta qüestió "desenfoca". "Això li correspon fer-ho en primer lloc a la Generalitat de Catalunya i aquí hi ha el Govern per donar un cop de mà en tot el que se'ns demani", ha afegit.





Segons ha destacat, "el clima de col·laboració i la relació" entre els dos governs "és molt fluida", com "no pot ser d'una altra manera", segons la seva opinió, davant la situació de crisi sanitària a la comarca de Segrià.





Així mateix, el ministre ha defensat que "cal ser respectuosos amb totes les resolucions judicials", en al·lusió a la decisió de la jutge que va acordar no ratificar el confinament decidit per la Generalitat. Però les comunitats autònomes "disposen d'instruments per actuar i la Generalitat ho està fent", ha agregat.