Lleida entrarà en confinament aquesta mitjanit, segons previsions del Govern

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimarts després del Consell Executiu que l'Executiu català preveu que el decret de confinament per coronavirus a Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat (Lleida) entri en vigor aquesta mitjanit.









Ho ha explicat en roda de premsa des del Palau de la Generalitat en què ha concretat que tindrà una durada prevista de "15 dies des de la seva aprovació" i recull el que estava definit en l'anterior resolució, que la jutge de Jutjat d'Instrucció 1 de Lleida va acordar no ratificar dilluns a la matinada.





De fet, Budó ha especificat que "en les pròximes hores" es presentarà la nova resolució al jutjat contenciós administratiu després de l'aval del comitè tècnic de el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) perquè entri en vigor aquesta mitjanit.





"El procediment legal estableix que s'ha de presentar i, si res diu el contrari i tot ens fa pensar que res dirà el contrari, entrarà en vigor aquesta mitjanit", ha insistit la consellera.





Budó ha defensat que s'han de fer passos enrere en la fase de represa i restringir la mobilitat i el contacte per evitar la dispersió de virus davant "un risc molt important de propagació" a Lleida.





RESTRICCIONS

Així, l'entrada i sortida dels municipis quedarà restringida excepte desplaçaments per motius laborals i serveis essencials, així com per a aquelles activitats derivades de situacions que no es puguin posposar.





Aquesta mesura no afectarà la circulació per autopistes i autovies ni tampoc a el transport de mercaderies però si a el transport públic.





Es permetrà sortir de el domicili i la circulació per les vies d'ús públic per anar a la feina; assistir a centres sanitaris; atendre persones grans, menors, dependents i vulnerables; i desplaçar-se a entitats financeres, assegurances i altres serveis.





També per accedir a establiments comercials; accedir a establiments comercials amb cita prèvia; fer trobades i esport amb persones del grup de convivència habitual; atendre horts d'autoconsum; i fer exàmens i proves que no es poden posposar.





Budó ha comentat que es prohibeixen trobades i reunions de més de 10 persones que inclou casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres; se suspèn l'obertura d'equipaments culturals, locals i establiments públics que impliquin la interacció d'un nombre important de persones -com teatres, cinemes, parcs i gimnasos-.





Les biblioteques i museus seguiran oberts amb subjecció a el pla sectorial de el Pla d'actuació del Procicat, així com els casals i colònies d'estiu, que han de complir els criteris generals.





La consellera ha avisat que hi haurà un règim sancionador per a totes aquelles activitats que no estan permeses i no es poden dur a terme, i ha afegit que aquest correspon als ajuntaments i a la Generalitat perquè forma part de l'àmbit de les seves competències.





CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA

Budó ha assegurat que no s'ha decretat un confinament domiciliari però ha detallat que només cal sortir per a aquelles activitats essencials, i ha destacat la importància de la conscienciació ciutadana.





"Els comerços estaran oberts, però hi ha un brot molt important. Es tracta de preservar la salut de tots i evitar la propagació de virus. La conscienciació ciutadana és molt important. Tot el que no estigui en la resolució no està permès".





RESOLUCIÓ

La resolució, que s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) estableix que la situació actual de virus "justifica la urgent necessitat de la mesura".





Així mateix, ha insistit que les decisions que s'adoptin es trobin degudament justificades i s'articulin mitjançant el procediment legalment establert.





D'aquesta manera, el Govern ha argumentat la modificació de la Llei de salut pública com una regulació específica de les emergències sanitàries ja que "les mesures de control de les persones són les que s'han mostrat més adequades per evitar el risc d'extensió".