Se suspèn un partit de Segona pel positiu de 6 jugadors

El partit entre el Deportivo de La Corunya i el Fuenlabrada de l'última jornada de Laliga SmartBank ha estat ajornat a causa de diversos casos de coronavirus a la plantilla de l'equip madrileny.





En una decisió de Laliga i de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), amb mediació de el Consell Superior d'Esports (CSD), s'ha optat per ajornar únicament el duel entre Esportiu i Fuenlabrada, clau tant per al 'Play-off' d'ascens com per al descens.





Després d'una reunió clau en la qual es van estudiar diverses opcions, s'ha decidit no ajornar la jornada ni fer jugar al Fuenlabrada sense els jugadors que han donat positiu en el test obligat a què són sotmesos els equips abans d'un partit. Aquests jugadors han estat aïllat de la resta de l'expedició madrilenya.





Laliga va assegurar en un comunicat que la decisió ha estat adoptada de mutu acord entre les parts implicades i que s'ha decidit l'ajornament de el partit, per causes de força major.





A més, s'ha optat per seguir endavant amb la resta de la jornada. "La Comissió ha acordat també de mutu acord la disputa de la resta de partits de la Jornada 42 a l'entendre que aquesta és la solució que millor protegeix la salut dels futbolistes i la integritat global de la competició", han explicat fonts de Laliga.





Mentre que el Deportivo de la Corunya es juga la permanència a Laliga SmartBank, per al que necessitava guanyar o empatar i un combo d'altres resultats favorables, el Fuenlabrada té a l'abast, ja que amb un empat en té prou, aconseguir l'última plaça per al ' Play-off 'd'ascens a Laliga Santander.