Nous ERTOs a Catalunya, Galícia i Ceuta com a conseqüència dels rebrots

Algunes empreses han aplicat de nou un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com a conseqüència dels rebrots.









Segons el Confidencial Digital, empreses de Catalunya, Ceuta, Comunitat Valenciana i Galícia ja han sol·licitat de nou aquestes mesures que estan incloses en l'acord de pròrroga dels ERTOs fins al setembre assolit entre sindicats, patronal i Govern.





En aquest cas, és un expedient per causa de força major i l'empresa ha de "determinar que es donen les condicions" per poder accedir-hi, tal com va explicar el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.





Per ara, segons informa el mitjà digital, aquest tipus d'expedients només ha estat sol·licitat de per empreses que operen únicament a nivell autonòmic. A la Comunitat Valenciana, la primera petició de ERTO ha estat denegada. A Galícia, en canvi, ja s'han autoritzat cinc dels nou ERTOs sol·licitats, tots a la zona d'A Mariña. També a Ceuta s'ha aprovat un ERTO, i a Catalunya hi ha diverses sol·licituds que encara s'estan estudiant.





Els treballadors a qui afecti aquesta mesura tindran la prestació per desocupació igual que els ERTO per força major que es van acceptar durant l'estat d'alarma, segons el Reial Decret 24/2020 que reconeix que "s'estenen a més les especials mesures de protecció per desocupació a les persones que siguin afectades pels nous expedients que es tramiten en cas de rebrot ".





Si una empresa s'acull a un ERTO per força major com a conseqüència d'un rebrot ha de complir les mateixes condicions que les que es van acollir a aquesta mesura durant l'estat d'alarma: comprometre a mantenir l'ocupació dels treballadors durant sis mesos després de la reincorporació de aquests i no podrà fer acomiadaments.





Segons Escrivà, a dia d'avui hi ha més 1,2 de persones acollides a un ERTO.