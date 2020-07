Els ERTOs en hostaleria, comerç i turisme podrien allargar-se més enllà del 30 de setembre

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha assegurat que el Govern no descarta prorrogar els ERTOs en els sectors d'hostaleria comerç i turisme més enllà del 30 de setembre, "si hi ha voluntat per estendre'ls".









Maroto ha fet aquestes manifestacions a Bilbao, on, acompanyada de la consellera basca de Turisme, Comerç i Consum, Sonia Pérez, ha fet un recorregut per diversos comerços i establiments.





La ministra ha assegurat que els ERTOs són una eina "molt valorada" pel sector del comerç i l'hostaleria, perquè "els ha donat tranquil·litat" i ha estat "molt efectiva per evitar la pèrdua del teixit productiu".





En aquest sentit, ha afegit que la intenció del Govern és "reforçar el diàleg social", per la qual cosa s'ha mostrat convençuda que "si hi ha voluntat per estendre els ERTOs", com ja han assenyalat "alguns sectors", com una forma de "tutela" per "poder recuperar la seva activitat" en l'hostaleria com en el sector turístic, el Govern "acompanyarà el diàleg social".





Aquest acompanyament es produirà tant amb aquesta mesura "o altres que es posin sobre la taula, en el marc del diàleg social", i que es puguin aprovar per "seguir protegint, no deixar ningú enrere i acompanyar la reactivació econòmica".





Maroto ha insistit que "no està descartat, ara per ara", que els ERTOs es perllonguin més enllà del 30 de setembre. "Cal reforçar el marc de diàleg social i, al costat de les mesures dels ERTOs, estic convençuda que els agents socials, en les quatre taules que ja s'han activat, aconseguirem bons acords per seguir millorant la capacitació del capital humà ", ha assenyalat.





Segons ha apuntat, en l'àmbit de l'hostaleria "cal reclutar als professionals", així com en l'àmbit del comerç perquè "són sectors que necessiten d'una professionalització constant". "L'acord que signem la setmana passada amb els agents socials per la recuperació i l'ocupació, establirà les bases perquè junts puguem tirar endavant aquest país que, després de la pandèmia, tant ha patit", ha manifestat.





TESTAR LA RECUPERACIÓ

La ministra ha destacat en la seva visita a Bilbao que ha volgut "testar, de primera mà, la recuperació del sector turístic, l'hostaleria i el comerç" després de l'efecte de la crisi sanitària, que "ha impactat en el cor de molts dels comerços i del sector turístic ".





"Veiem que es van recuperant, de manera gradual, amb un esforç important de col·laboració publicoprivada que, des del Govern, hem volgut impulsar comptant amb els protocols de seguretat, millorant l'experiència de compra en un moment complicat, en què important generar confiança, perquè els turistes tornin i recuperin també la confiança en les destinacions ", ha afegit.





Reyes Maroto ha destacat que, després de preparar-se, ara volen traslladar "aquesta seguretat" a tots els mercats, perquè, tant el turisme nacional com l'internacional, recuperin les ganes de viatjar i de visitar aquesta terra meravellosa ". En concret, ha destacat que Euskadi compte "amb moltes fortaleses" des del punt de vista turístic.





La ministra ha afegit que el turisme també pot ajudar a la "reanimació del comerç" perquè "l'important és que hi hagi gent al carrer, que es generi confiança, es consuma i es puguin portar les meravelles d'aquesta terra".





Reyes Maroto ha assegurat que l ' "esforç és compartit" i cal seguir en aquesta línia i "intentar que els rebrots no siguin un element que desincentivi el viatge".





Per això, ha indicat que cal traslladar aquesta confiança i ha destacat l ' "esforç" que s'està fent des del Govern d'Espanya i les comunitats autònomes per "detectar els rebrots a temps" i que hi hagi un "control preventiu". Segons la seva opinió, s'està donant la "resposta encertada" i ha destacat que el mateix director general de l'OMS "ha reconegut" aquest esforç "conjunt", -inclosa la societat espanyola-, que s'ha realitzat "per doblegar la corba del Covid-19 "

"El fet que ara puguem gaudir de la nostra gastronomia, del nostre comerç, amb mesures, per descomptat, preventives, de precaució i aquesta prudència que demanem sempre als ciutadans no és incompatible amb viatjar, no és incompatible amb comprar. Ens podem divertir com deia Fernando Simón d'una altra manera ", ha afegit.





Per això, ha animat a la gent a que aquest estiu viatge perquè, a més, és "merescut després d'un confinament tan dur" que "ha minvat la capacitat de relacionar-nos amb les persones". "I traslladar-los la confiança, la seguretat perquè les coses s'estan fent bé, la coordinació entre totes les administracions és un exercici que ens ha permès donar resposta a aquesta crisi sanitària i ara estem en una etapa de reactivació, de recuperació econòmica", ha afegit.





En aquest sentit, ha destacat la importància de "tornar a consumir, tornar als carrers, tornar a gaudir d'aquests espais en una temporada turística diferent" i espera que, amb el "ànim i amb la feina ben feta", es pugui transitar cap a aquesta recuperació.





Maroto ha indicat que en la seva visita han pogut constatar que en l'àmbit del comerç el Covid ha estat també una "oportunitat per reinventar-se, per trobar al canal en línia una forma de trobar nous clients".





"Alguns comerciants ens han traslladat que el viuen amb il·lusió aquesta nova normalitat, amb ganes de seguir construint projecte país i amb la necessitat que la col·laboració publicoprivada es reforci i ens ajudi a transitar per aquesta recuperació econòmic i social en què estem animant ", ha afegit.





Sobre la reacció del sector davant l'obligatorietat de les màscares, la ministra ha assegurat que els comerciants, durant la pandèmia, ha estat "part de la solució" a la crisi sanitària i ha indicat que "aquest passet enrere suposa que després anem a poder anar una miqueta més ràpid en els passos cap a la recuperació econòmica ".





Maroto ha indicat que tothom és conscient que les mesures adoptades són mesures que "permetran controlar millor el Covid" i "anar després una miqueta més ràpid". Per això, creu que cal ser prudents, "conviure" amb el Covid "i això no vol dir que no es pugui" viatjar, consumir "i ha insistit que les mesures s'adopten per tenir un" millor control "de la pandèmia.