Govern central i agents socials segueixen sense arribar a un acord sobre la pròrroga dels ERTOs

La reunió entre Govern central, sindicats i empresaris que va arrencar a primera hora d'aquest matí per discutir la pròrroga fins al 30 de setembre dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) associats a la crisi sanitària ha finalitzat sense acord, tot i que les parts seguiran mantenint contactes en les pròximes hores per intentar tancar-lo, segons fonts de la negociació.









Després d'una altra reunió maratoniana (va començar a les 9 del matí, amb algun recés de per mig), el Govern central i els agents socials han donat per finalitzat aquesta trobada, però no la negociació. Hi haurà més contactes al llarg de les properes hores per intentar arribar a un acord, segons fonts del Govern central.





Precisament, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha explicat, en declaracions a Onda Cero, que la reunió s'ha acabat poc després de les 16.00 hores per "evacuar consultes". "Espero que en un termini molt breu de temps tinguem acord", ha postil·lat.





Álvarez ha assenyalat que els "esculls" per arribar a un acord vénen per part de Govern, sobretot per l'impacte econòmic que calcula l'Executiu que tindrà la prolongació dels ERTOs fins al 30 de setembre. El dirigent sindical creu que aquesta postura de Govern és comprensible perquè la pròrroga té un "cost important".





"Estem en aquest procés d'intercanvi de papers, documents i fórmules", ha ressaltat el líder del sindicat, que ha deixat clar que tant empresaris com sindicats tenen interès en prorrogar els ERTOs.





"No tindria sentit que ara no tanquéssim un acord", ha afegit, després d'apuntar que es posarà "tota la carn a la graella per intentar que hi hagi acord".