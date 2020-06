El Govern central impulsa la instal·lació de carregadors elèctrics d'alta velocitat a les vies ràpides

Afavorir la promoció del vehicle elèctric gràcies a la instal·lació de carregadors ultraràpids a les carreteres espanyoles. Aquest és un dels principals objectius de la nova legislació aprovada pel Consell de Ministres.









Es tracta de la Llei d'Impuls a les Energies Renovables que inclou entre les seves novetats la declaració d'utilitat pública d'aquelles infraestructures elèctriques destinades a posar en marxa punts de recàrrega ultraràpids a la xarxa viària espanyola, especialment en autopistes i autovies.





La promoció a la instal·lació d'aquest tipus de carregadors elèctrics té com a finalitat la promoció del vehicle elèctric, ja que un dels principals hàndicaps per al seu ús en distàncies llargues és precisament la manca de punts de recarregar i que aquests siguin prou ràpids per evitar pèrdues de temps inassumibles pels usuaris.





Des del sector de l'automòbil s'havia reclamat fa temps la posada en marxa d'aquest tipus d'infraestructures elèctriques. Tant l'Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls del Vehicle Elèctric (Aedive), com des de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), han apostat per la creació d'aquesta xarxa de carregadors elèctrics per accelerar la transició del vehicle de motor de combustió cap a l'elèctric.





Aquests punts de recàrrega, amb una potència superior als 250 kW, estaran destinats als vehicles zero emissions i des del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que dirigeix Teresa Ribera es considera que són fonamentals per a l'obertura d'estacions de recàrrega, similars a les actuals estacions de servei en carreteres, autopistes i autovies i per a la millora de la mobilitat dels vehicles elèctrics.