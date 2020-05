Coneix tots els detalls de l'"acord social" entre l'Estat, la patronal i els sindicats

El Govern, els sindicats i la patronal han signat unes l'acord assolit en el marc del diàleg social per ampliar al 30 de juny els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTOs), amb la possibilitat de prorrogar aquest termini si persisteixen restriccions d'activitat per raons sanitàries arribada aquesta data.









L'acte ha tingut lloc aquest dilluns a la Moncloa a les 13.00 hores i hi han assistit, per part de l'Executiu, el president, Pedro Sánchez; el vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta d'Afers Econòmics i per a la Digitalització, Nadia Calviño, i la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i, per part dels agents socials, el president de la CEOE, Antonio Garamendi; el president de Cepime, Gerardo Cuerva; el secretari general de CCOO, Unai Sordo, i el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez.





El text d'aquest acord contempla estendre fins al 30 de juny d'aquest any els ERTOs de força major derivats del Covid-19, ja sigui per força major total (sense reinici de l'activitat) o parcial (recuperació d'una part de l'activitat). En aquest últim cas, s'assenyala que, a l'hora de reincorporar treballadors a l'activitat, es primaran els ajustos via reducció de jornada.





El text estableix que no podran acollir-se a ERTOs de força major les empreses i entitats amb domicili en paradisos fiscals. A més, es precisa que les empreses que s'acullin a aquests procediments no podran repartir dividends durant l'exercici fiscal corresponent a l'aplicació de l'ERTO, excepte si tornen a la Seguretat Social les quotes de les que van ser exonerades. No obstant això, aquesta limitació no serà aplicable a les empreses que, 29 de febrer de aquest any, comptaran amb menys de 50 treballadors.





Així mateix, el text preveu que les prestacions per desocupació associades als ERTOs (que es concedeixen sense necessitat de complir el període de carència) es mantindran fins al 30 de juny, excepte les dels fixos-discontinus, que seran d'aplicació fins al 31 de desembre. No obstant això, el Govern també es reserva la possibilitat de prorrogar aquestes prestacions si així ho veu necessari.





D'acord amb aquest esborrany de Reial decret llei, es facilitarà la transició de ERTOs de força major a ERTOs per causes organitzatives, tècniques, econòmiques o de producció. Als ERTOs per causes organitzatives, econòmiques, tècniques o de producció que s'iniciïn després de l'entrada en vigor d'aquest nou decret i fins al 30 de juny els seran d'explicació les característiques especials establertes en la regulació del 17 de març. Es permetrà a més que aquests últims es tramitin mentre estiguin vigent un ERTO de força major.





La regulació que es va donar a mitjans de març als ERTOs per força major derivats del Covid-19 estableix una exoneració de cotitzacions del 75% per a les empreses que a 29 de febrer d'aquest any tinguessin més de 50 treballadors en alta a la Seguretat Social i del 100% per a les que tinguessin menys de 50 treballadors. En el text del decret s'assenyala que aquestes exempcions es mantindran al maig i juny per als ERTOs de força major total.





En el cas d'ERTOs de força major parcial, l'empresa, a partir de la data d'efectes de la renúncia a l'ERTO, es beneficiarà d'una exempció de la quota empresarial pels treballadors que tornin a la seva activitat del 85% al maig i del 70% al juny en el cas que a 29 de febrer d'aquest la seva plantilla és inferior a 50 treballadors. Si comptava amb més de 50 a aquesta data, l'exempció arribarà al 60% el maig i el 45% al juny.





En el cas dels treballadors que continuïn amb els seus contractes suspesos des de la data d'efectes de la renúncia a l'ERTO, l'exempció empresarial serà d'un 60% al maig i del 45% al juny per a empreses de menys de 50 treballadors, i del 45% al maig i del 30% al juny per a les que tinguin més de 50 empleats. Totes aquestes exempcions podran ser prorrogades en els mateixos termes o en altres diferents si així ho decideix el Consell de Ministres o ser esteses a ERTOs basats en causes objectives.





ES FLEXIBILITZA EL COMPROMÍS DE MANTENIR L'OCUPACIÓ





Un dels principals cavalls de batalla d'aquesta negociació sobre els ERTOs ha estat la clàusula de manteniment de l'ocupació associada als mateixos. L a regulació de mitjans de març vinculava les exoneracions de quotes dels ERTOs per força major derivats del Covid-19 al fet que les empreses mantinguessin l'ocupació durant sis mesos des de la data de represa de l'activitat.





En l'esborrany de decret, si no hi ha canvis d'última hora, es flexibilitza aquesta clàusula, tot i que no desapareix. S'especifica que aquest còmput de sis mesos començarà a comptar des de la incorporació a la feina efectiu de persones afectades per l'ERTO, tot i que aquest sigui parcial o només afecti part de la plantilla.





Aquest compromís de manteniment de l'ocupació es considera incomplert si s'acomiada a qualsevol treballador afectat per l'ERTO, encara que amb excepcions (acomiadament disciplinari procedent, dimissió, mort, jubilació, incapacitat total, absoluta o gran invalidesa i extinció d'un contracte temporal per finalització de seva vigència o per la fi de l'obra o servei contractat). En el cas d'incompliment d'aquesta clàusula, les empreses hauran de tornar totes les quotes de les que van ser exonerades, amb recàrrec i interessos de demora.





Ara bé, en el text s'especifica que aquest compromís de mantenir l'ocupació sis mesos després de reprendre l'activitat no és aplicable a aquelles empreses que tinguin risc d'entrar en concurs de creditors segons els termes que estableix l'article 5.2 de la Llei Concursal.





El decret crea una comissió de seguiment tripartida de procés de desconfinamiento que estarà integrada pel Govern i els agents socials i que es reunirà amb caràcter ordinari el segon dimecres de cada mes. L'objectiu d'aquesta comissió serà el de realitzar un seguiment de les mesures adoptades en l'àmbit laboral "durant la fase d'excepcionalitat atenuada", intercanviar dades i efectuar propostes.





Serà aquesta comissió tripartida, que es reunirà de manera ordinària el segon dimecres de cada mes, la qual decidirà quins sectors necessitaran seguir amb (ERTOs més enllà del 30 de juny).





L'ACORD SENCER