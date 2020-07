Organismes de salut espanyols creuen que "la vacuna eficaç i segura podria estar abans de dos anys"

La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), María Jesús Lamas, ha avançat que la vacuna "eficaç i segura" contra la COVID-19 "podria estar abans de dos" anys, malgrat que el temps mitjà per el desenvolupament d'una vacuna en qualsevol malaltia se situa entorn als deu anys.









"Hi ha dades per assegurar que disposarem d'una vacuna eficaç i segura", ha avançat durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat i Consum d'aquest dimarts, on també intervindran la directora general de Salut Pública, Qualitat i Innovació, Pilar Aparicio, i la directora general del Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut de Salut Carlos III (CNE-ISCIII), Marina Pollán, per informar sobre l'actuació d'aquests organismes durant la pandèmia.





Malgrat el convenciment que hi haurà una vacuna disponible en algun moment, Lamas ha recordat que caldrà "escalar la producció a un nivell mai vist", ja que, segons aquesta experta, la població a vacunar serà d'unes 5.000 milions de persones a nivell mundial. A la qüestió, ha assenyalat que Espanya és una "potència" en la producció de vacunes veterinàries, per la qual cosa s'espera aprofitar aquesta experiència en la producció d'aquesta vacuna humana. Per a això, ha indicat que les autoritats estan mantenint contacte amb aquestes companyies per adequar els seus processos.





Així mateix, ha recordat que Espanya formarà part del procés de producció de la vacuna contra la COVID-19 que desenvolupa la companyia farmacèutica nord-americana Moderna. En concret, la planta situada a Madrid de Rovi Pharma Industrial Services proporcionarà capacitat d'ompliment i acabat de vials de la vacuna que la companyia vol comercialitzar per proveir els mercats de fora dels Estats Units a partir de 2021.





En darrer lloc, ha insistit que el virus "no coneix de fronteres": "Ens enfrontem a un problema de salut pública global". Així, ha instat a aconseguir un "accés equitatiu, just i solidari amb altres regions menys afavorides", i ha demanat "no abaixar la guàrdia" ja que "l'amenaça de la no ha cessat".





"TOTS ELS PACIENTS REBRE UN TRACTAMENT ADEQUAT"

La directora de l'AEMPS també ha abordat l'eficàcia en l'ús dels medicaments en els pitjors moments de la . "Tot i la tensió en el major desafiament que ha viscut el Sistema Nacional de Salut (SNS), tots els pacients amb coronavirus o no van rebre un tractament adequat. En cap cas hi va haver llacunes terapèutiques", ha assegurat, aplaudint la tasca dels farmacèutics, tenint en compte que el 98 per cent de les oficines de farmàcia ha romàs obertes durant la crisi.





Sobre la preparació de l'AEMPS davant d'una possible segona onada de COVID-19, ha assenyalat que la indústria farmacèutica segueix obligada a notificar un cop a la setmana l'estoc dels seus fàrmacs. "Sabem l'estoc que hi ha d'aquí als propers mesos, això ens dóna tranquil·litat", ha ressaltat.





De la mateixa manera, ha defensat que l'AEMPS va agilitzar els tràmits per poder utilitzar fàrmacs no aprovats contra la COVID-19 en pacients infectats a través de l'ús compassiu, com remdesivir. "Des dels primers casos aquests medicaments van estar disponibles. Per exemple, el remdesivir es va començar a utilitzar al febrer", ha apuntat, detallant que l'AEMPS ha avaluat fins 13.700 sol·licituds per tractar pacients amb fàrmacs no aprovats pel COVID-19.





Lamas també ha ressaltat la important tasca de la indústria farmacèutica per tallar possibles problemes de desproveïment davant l'increment del seu ús. Per exemple, ha afirmat que s'ha produït un augment del 700 per cent en l'ús de tocilizumab respecte al que és habitual en els dos mesos més durs de la pandèmia.





Lamas ha recordat que Europa està discutint avançar l'entrada d'una directiva, que entra en vigor al maig de 2022, per exigir la certificació d'organismes notificats en test ràpids. Fins ara, les mateixes companyies autocertifiquen la qualitat de les seves proves diagnòstiques. Així, segons Lamas, s'han detectat més de 100 test ràpids que no han assolit una eficàcia adequada a Europa durant aquesta crisi de la COVID-19.





La directora de l'AEMPS ha informat que, fins ara, ha autoritzat 100 assajos clínics i 135 estudis observacions amb fàrmacs per analitzar la seva eficàcia contra el virus. De la mateixa manera, ha donat el vistiplau a 60 empreses per a la fabricació de màscares i 9 companyies de cosmètics per produir gel hidroalcohòlic, així com 10 investigacions clíniques en respiradors. També s'han tramitat 800 autoritzacions d'importacions de mascaretes, bates quirúrgiques o guants des d'altres països.





Finalment, Lamas s'ha mostrat preocupada amb l'increment de l'ús d'antibiòtics durant la pandèmia. "En aquests mesos hem tornat a veure un augment en la seva utilització, natural d'altra banda quan es tracten complicacions infeccioses. Estem molt preocupats amb que tinguem antibiòtics suficients per tractar els pacients i, a el mateix temps, es faci amb l'ús més prudent per evitar l'aparició de resistències ", ha conclòs.