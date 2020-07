El Govern vol multiplicar les proves PCR fins les 30.000 diàries amb petits robots

El Govern de la Generalitat vol multiplicar la capacitat diària de fer proves PCR fins arribar a les 30.000. L'anunci l'ha fet el nou secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que ha afirmat que s'assolirà aquesta xifra gràcies a la instal·lació de petits robots en diferents centres.









Després de detallar que ara la capacitat per fer PCR a Catalunya és d'unes 8.000 diàries, Argimon s'ha referit als que ha anomenat 'gestors covid', els responsables de detectar de manera ràpida els positius i de fer un rastreig dels possibles contactes per determinar quins d'ells han resultat infestats. De moment s'han contractat 214 persones per exercir aquesta tasca, a l'espera que s'incorpori un nou grup fins a arribar als 500 rastrejadors.





De tota manera, Argimon ha assegurat que en l'actual situació el millor és mantenir les mesures de prevenció. "No tenim vacuna, no tenim tractament, i l'única vacuna que tenim són les mesures de prevenció", ha assegurat. A més, ha recomanat que es redueixin a el mínim imprescindible les reunions socials per intentar evitar un augment de les transmissions.





D'altra banda, Argimon ha afirmat que l a tendència de contagis és a la baixa, tot i que ha recordat que encara s'ha de ser molt prudents. "Aquesta setmana serà molt important veure la tendència. Sembla que tendim a l'estabilització des del punt de vista epidemiològic, però insisteixo que cal esperar aquesta setmana", ha dit.





El secretari de Salut ha assegurat que els brots que s'han produït han tingut poc impacte, excepte en el cas de Lleida, en el sistema sanitari. Però, com a mesura de prevenció, ha anunciat que s'han preparat 24 llits a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona per si cal fer algun trasllat.





Ha concretat que els brots són de transmissió comunitària al Segrià, al Baix Llobregat, a l'Hospitalet i a Barcelona, on han entrat per Sants, a part de Figueres (Girona). "Tenim algunes zones amb transmissió comunitària", ha dit, i ha remarcat la importància de controlar els brots perquè no es doni aquesta situació.





"Tenim una estratègia ferma de control del brot i aquí no podem fallar", ha dit Argimón, que sobre les dades dels últims tres dies, ha instat a agafar-los sempre una mica amb pinces perquè falten encara resultats d'algunes PCR.