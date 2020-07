Detinguda una etarra acusada de participar en l'assassinat del president del PP d'Aragó en 2001

L'ex presa d'ETA Itxaso Zaldua ha estat detinguda a la localitat guipuscoana d'Hernani acusada de participar en l'assassinat de l'ex president del PP a l'Aragó, Manuel Giménez Abad ocorregut a Saragossa el 2001.









La detenció de Zaldua ha tingut lloc a primera hora del matí i serà traslladada a Madrid, on aquest dimecres passarà a disposició el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 1, Santiago Pedraz.





Després de prendre-li declaració, el magistrat decidirà les mesures a adoptar durant la instrucció de procediment, és a dir, si decreta presó provisional o la deixa en llibertat amb cautelars.

Zaldua va ser condemnada a França a 18 anys de presó com a responsable de la logística de l'aparell militar d'ETA. Va ser detinguda allà el 2005 juntament amb un altre etarra, Joseba Segurola, i feia tres anys que havia quedat en llibertat.





Per al Ministeri Públic, la detenció de l'etarra evidència que els jutges i fiscals de l'Audiència Nacional "continuen treballant per portar davant la justícia tots aquells crims que a dia d'avui romanen sense resoldre". "És un pas més en la mostra del compromís que la Fiscalia de l'Audiència Nacional té amb les víctimes i la justícia", explica el tinent fiscal, Miguel Ángel Carballo, en un comunicat.





'ATA', L'ALTRE ETARRA PROCESSAT

Per l'assassinat de Giménez Abad el 6 de maig de 2001, quan es dirigia a un partit de futbol acompanyat del seu fill, llavors menor d'edat, el jutge Pedraz ja va processar l'any passat a un altre terrorista, Mikel Carrera Sarobe, àlies 'Ata '.





El magistrat atribueix a l'últim cap 'militar' d'ETA un delicte d'assassinat terrorista, basant-se en la prova testifical prestada pel fill del dirigent de PP i altres testimonis presencials que ostenten la condició de protegits en aquest sumari i que, amb posterioritat a aquell dia, han reconegut a el processat com l'autor dels trets. Al lloc dels fets podria haver estat també Itxaso Zaldua.





Pedraz relata en el seu acte de processament com entre les 18.00 i les 18.30 hores del dia dels fets, el llavors president del PP a Aragó anava a l'estadi de La Romareda, a Saragossa, al costat del seu fill quan va ser abordat en un dels carrers "per un home de 25 anys i 1,80 d'estatura aproximadament", que cobria el cap "amb una gorra vermella", segons la declaració del fill.





TRES TRETS

Segons aquest mateix testimoni, aquesta persona va abordar a l'exsenador popular per l'esquena i, "sense dir res", va efectuar tres trets sobre el seu cap que li van produir la mort a l'acte. A continuació, l'autor dels trets va fugir de el lloc dels fets a la cursa, en la qual es va creuar amb diversos testimonis.





De les actuacions practicades i dels reconeixements realitzats, el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 1 va concloure que l'autor dels trets va ser Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, que en l'any de l'atemptat es va incorporar a un comando armat d'ETA.





L'acte inclou els reconeixements fotogràfics mostrats als testimonis de l'atemptat, entre ells al fill de Giménez Abad, que va reconèixer a aquest membre d'ETA a l'octubre de 2014 com la persona que va disparar contra el seu pare, sent de destacar, segons el magistrat, " que aquesta fotografia no havia estat difosa pels mitjans de comunicació escrits o digitals, i mai havia estat vista amb anterioritat pel testimoni, el que reforça el valor del reconeixement ".





Per Pedraz, aquest reconeixement va adquirir major valor quan, en execució d'una comissió rogatòria davant les autoritats franceses el 3 d'octubre de 2018, dit testimoni va identificar "en roda" a Carrera Sarobe com l'autor material de l'atemptat terrorista.





Carrera Sarobe, condemnat a dues cadenes perpètues a França pels assassinats de l'gendarme Jean Serge Nerin i els guàrdies civils Raúl Centeno i Fernando Trapero, es troba a la presó de Lannemezan, una de les més properes al País Basc, ja que està a uns 230 quilòmetres de Sant Sebastià.