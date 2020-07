La Generalitat comprarà 300.000 ordinadors per als estudiants

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha anunciat que el Govern adquirirà en els proper cinc anys 300.000 ordinadors portàtils per als estudiants.





Per a això, el Govern ha aprovat destinar a aquesta compra 184,7 milions d'euros fins al 2025. Els ordinadors seran per als alumnes des de tercer de l'ESO fins a l'ensenyament postobligatori.





La intenció de la Generalitat és impulsar un projecte estratègic que ajuda a eliminar les mancances vinculades a la bretxa digital, és a dir, a donar suport a aquells alumnes que no tenen accés a ordinadors, de manera que poden quedar endarrerits respecte als alumnes que sí que té accés a les últimes tecnologies.





TRES EIXOS

Bargalló ha especificat que el Pla es vertebra a través de tres eixos estratègics, que passen per assegurar que els alumnes siguin digitalment competents i aconseguir que el professorat tingui competències digitals com "competències clau", a més de comptar amb una xarxa de centres digitalment transformats que puguin facilitar l'educació en el marc de la digitalització.





En aquest sentit, ha explicat que les mesures contemplen que el conjunt dels centres públics d'educació infantil, de primària, secundària, batxillerat i formació professional tinguin connexió a Internet sense cables, que permeti treballar tant a professorat com a l'alumnat "a ple rendiment en tot moment ".





EDUCACIÓ VIRTUAL PER CONFINAMENT

Malgrat advocar per escoles obertes i segures, Bargalló no ha descartat que de manera puntual algun centre educatiu necessiti complementar-se amb l'educació virtual a conseqüència del coronavirus, pel que ha assenyalat que la connectivitat permetria garantir la continuació de l'activitat lectiva tant per a l'alumnat com per al professorat.





Ha assegurat que aquest paquet de mesures és una satisfacció si es té en compte el context econòmic i social actual, i ha llançat un missatge d'esperança davant la incertesa sobre el començament de l'activitat docent al setembre pels casos de rebrots de coronavirus.





"El departament no es farà enrere, sinó que continua amb la seva intenció de millorar les estructures educativa", ha remarcat a l'assegurar que aquestes mesures són una mostra de suport a la comunitat educativa, i, al seu parer, donen seguretat i garanties de continuïtat en els treballs, a més de representar una aposta pel futur.





DISPOSITIUS I PAQUETS DE CONNECTIVITAT

Una de les mesures serà l'adquisició per part del departament d'un volum estimat de 300.000 dispositius per a l'alumnat dels centres, a partir de tercer d'ESO fins a la postobligatòria, amb un finançament de 99.700.000 d'euros fins a 2025.





El departament facilitarà 110.000 paquets de connectivitat, amb una inversió de 31,7 milions d'euros fins 2023, per a l'alumnat vulnerable de totes les etapes, amb la voluntat que pugui seguir des de casa les classes en cas d'un nou confinament o un escenari d'educació híbrida, i proporcionarà recursos a el professorat, amb l'adquisició de fins a 85.000 dispositius addicionals, amb una inversió de 29 milions fins a 2025.





També ha anunciat la modificació de el Pla Econòmic i Financer d'Inversions (PEF) en construccions, amb la incorporació de 17 noves actuacions per valor de 91 milions d'euros, de les quals 10 són de nova construcció i set del gran reforma i ampliació, i que se sumen a les 71 obres que ja impulsa la conselleria.