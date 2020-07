Coneix els 23 projectes biomèdics innovadors del programa CaixaImpulse

La Fundació "la Caixa" ha donat a conèixer els 23 projectes seleccionats en el programa CaixaImpulse, en les seves dues línies d'actuació. La primera d'elles, CaixaImpulse Validate, va néixer fa cinc anys per donar suport a projectes incipients en el procés de transferència tecnològica. I l'any passat es va llançar una nova línia, CaixaImpulse Consolidate, per tal d'oferir acompanyament a projectes en estadis posteriors de desenvolupament, per contribuir així a superar la vall de la mort, atreure finançament d'inversors privats i, finalment, arribar a l' mercat. D'aquesta manera, el programa CaixaImpulse ha ampliat l'abast de la seva influència i acompanya els projectes d'innovació durant més etapes en el procés de transferència tecnològica. La finalitat última és aconseguir que aquestes iniciatives, sortides de laboratori, acabin millorant la qualitat de vida de les persones.









Segons l'informe European innovation scoreboard 2019 (Marcador europeu d'innovació 2019), Espanya compta amb infraestructures pioneres, centres de recerca i professionals de primer ordre -el que suposa una valuosíssima font de coneixement per a la generació de riquesa-, però també té una assignatura pendent: la seva valorització i comercialització. Es genera, d'aquesta manera, la paradoxa que Espanya ocupa el lloc 15è de la Unió Europea en innovació. Per tal de contribuir a canviar aquesta realitat, la Fundació "la Caixa" promou el programa CaixaImpulse a través dels seus dos convocatòries, Validate i Consolidate.





20 noves iniciatives biomèdiques, de les 109 que es van presentar, són les escollides en la convocatòria de CaixaImpulse Validate. D'elles, 95 procedeixen de centres de recerca, universitats i hospitals d'Espanya; 9, de Portugal; 1, d'Alemanya; 1, de Croàcia; 1, de França; 1, d'Itàlia, i 1, de Suècia.





Un cop valorats els projectes, el comitè d'experts ha seleccionat 20 projectes. 10 d'ells s'emmarquen en el camp de les teràpies i desenvolupament de fàrmacs, i els 10 restants són projectes MEDTECH que inclouen tècniques de diagnòstic, dispositius mèdics i projectes de salut digital.





Territorialment, els projectes provenen de diferents comunitats autònomes d'Espanya: Catalunya (12), Comunitat de Madrid (2), Comunitat Foral de Navarra (2), Galícia (1) i Illes Balears (1). A ells se sumen 2 iniciatives proposades a Portugal.





En la convocatòria de CaixaImpulse Consolidate es van presentar 40 projectes, dels quals van sortir seleccionades 3 iniciatives: 2 d'Espanya i 1 de Portugal. Les dues primeres, emmarcades en el camp de dispositius mèdics, inclouen: un exosquelet lleuger per a la rehabilitació neurològica de pacients que han patit un ictus i un pegat adhesiu bioreabsorbible que promou la regeneració en casos de dissecció aòrtica. Aquests projectes ja van ser seleccionats en la convocatòria de CaixaImpulse Validate, el que reforça encara més la solidesa de les iniciatives fins a la seva constitució en empresa.





Procés de selecció i panell d'experts

Els projectes presentats han passat per un procés de selecció que consta de dues fases: en la primera, totes les propostes rebudes són avaluades en format peer review per experts i professionals de l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut, així com de l' món empresarial; en la segona fase, els líders dels projectes amb millor puntuació defensen la seva proposta en una entrevista presencial davant un panell conformat per experts europeus de diferents àmbits

(Farmacèutiques, escoles de negocis i empreses de salut o biotecnològiques).





Al panell d'experts han participat, entre d'altres, Andrés G. Fernández, director de Ferrer Advanced Biotherapeutics; Yolanda Casas, Managing Director en Neuroelectrics SL; José Luis Cabero, CEO d'Aelix Therapeutics; Laura Sampietro, sotsdirectora d'Innovació de l'Hospital Clínic de Barcelona; Ricardo Perdigão, International Business Analyst de Bial, i Ian Cotgreave, director de Desenvolupament Científic Estratègic en Swetox (Suècia).





Per contribuir a l'èxit de les 23 iniciatives seleccionades, CaixaImpulse ofereix:





- Suport econòmic. Un ajut de fins a 100.000 euros en el cas de Validate i de fins a 300.000 en el de Consolidate per a cada un dels projectes, destinada a l'execució dels plans de valorització i de negoci de l'actiu.

- Programa d'acompanyament. Els participants tenen accés a un programa de vuit mesos consistent en accions de mentorització, formació, assessorament expert i oportunitats per a la generació de contactes de valor per al seu projecte. En el cas de Consolidate, l'acompanyament és totalment ad hoc segons les necessitats de cada projecte.

- Feedback sobre cada projecte per part de la indústria, el mercat i els experts de referència, amb un pla de valorització i de comercialització validat per mentors i experts.

- Immersió en la realitat del mercat. Un dels trets distintius del programa és que ofereix als equips dels projectes participants, nascuts i desenvolupats en un entorn acadèmic i d'investigació, una immersió en la realitat de mercat que els permetrà contrastar la seva proposta de valor de l'actiu, adaptar-la i maximitzar així les probabilitats d'èxit de la transferència.





En ambdues convocatòries, els criteris de selecció dels projectes es basen en quatre requisits:

- Qualitat de la ciència i viabilitat tècnica de l'actiu: nivell d'innovació i de desenvolupament de l'actiu, i estat de protecció de la propietat intel·lectual.

- Potencial de transferència: identificació de l'oportunitat de mercat i de

la necessitat que es resol.

- Implementació, execució i pla de desenvolupament: accions de valorització que contribueixen a l'avanç de el projecte cap a la comercialització, les capacitats de l'equip de el projecte i la involucració del líder del projecte.

- Impacte social i innovació responsable: implicació d'agents socials i grau de contribució a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.





Èxit de les anteriors convocatòries

Els avenços dels 102 projectes participants en les edicions anteriors de el programa avalen la iniciativa. Des de l'inici de el programa, els equips dels projectes participants s'han beneficiat de més de 2.000 hores de mentorització i assessorament, més de 700 hores de formació i més de 1.000 reunions amb experts. Així mateix, ja s'han constituït 23 empreses spin-off i s'han aixecat 8,7 milions d'euros provinents d'altres fonts de finançament.





Els projectes participants en l'edició anterior destaquen per la implicació de tota la indústria, que en els seus diferents rols ha aportat coneixement i experiència a totes les activitats incloses en la iniciativa. Així mateix, s'ha valorat molt positivament l'orientació a el mercat de el programa, que permet maximitzar les possibilitats d'èxit, així com la flexibilitat i la personalització per adaptar-se a les necessitats de cada projecte.