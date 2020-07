Torra advoca per "tornar a fer" un referèndum

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit aquest dimecres en la seva proposta de fer un referèndum perquè Catalunya decideixi el seu futur polític: "Crec que ho hem de organitzar una altra vegada. Crec que ho hem de tornar a fer".









Ho ha dit en la sessió de control al president durant el ple de Parlament, en resposta a president d'ERC a la Cambra, Sergi Sabrià, que li ha demanat aplicar la unitat generada entre els socis de Govern per dissenyar el pla de reactivació econòmica després del coronavirus, al pla independentista de construir una república catalana.





Sabrià s'ha referit a l'esperit de treball de la Comissió per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la Covid-19 (Coreco), però ha advertit: "No hi haurà reconstrucció completa, reactivació completa, sense disposar de les eines d'un estigueu o ".





"Ho hem de fer sense retrets. Ens agrada l'esperit de treball del Coreco. Cal repetir per a l'estratègia compartida i els objectius dels propers anys. És hora de trencar barreres i hem fet els deures extraient lliçons de l'1-O" , ha dit, i li ha demanat al president sumar-se a un nou embat.





Torra ha assegurat que ell ve del món de la unitat independentista i ha afegit: "No crec que tinguem mai possibilitat de guanyar ni tirar endavant si no som capaços de fer un salt col·lectiu. No és possible aconseguir la independència si no ens posem a treballar tots junts ".