El Sant Jordi d'estiu se celebra aquest dijous sense parades al passeig de GrÃ cia de Barcelona

Catalunya celebrarà aquest dijous un Dia de el Llibre i de la Rosa ajornat després de no poder celebrar-lo el passat 23 d'abril pel confinament pel coronavirus, encara que en aquesta ocasió arribarà de forma atípica, sense parades al tronc central de passeig de Gràcia de Barcelona , i aspirant a la venda de lectures per a l'estiu.













La Cambra de al Llibre de Catalunya, que agrupa gremis i associacions d'editors, llibreters i distribuïdors, al costat del Gremi de Floristes, van decidir que la festa se celebri a Barcelona sense parades al tronc central de passeig de Gràcia -que havia de reunir un centenar de parades- d'acord amb les noves mesures sanitàries.





A la resta de Barcelona hi haurà 90 parades -davant les llibreries-, i a la resta de municipis de Catalunya se celebrarà d'acord amb la situació sanitària existent en cada un d'ells.





En roda de premsa la setmana passada, el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, va assegurar: "El Dia del Llibre és flexible i molt segur, i no té cap tipus de perill", ja que la jornada té la voluntat que sigui un dia dispers i sense concentracions.





A part de les 111 parades -cancel·lades- en el tronc de passeig de Gràcia, la ciutat comptarà també amb 90 parades repartides pels districtes perquè els veïns acudeixin a les seves llibreries de proximitat; i, com a mesura per a la resta de catalans, com es permet a les llibreries col·locar parada a l'exterior, es demana als ciutadans no anar a Barcelona, sinó anar a la seva localitat o capital de comarca.





Les mesures de seguretat de la jornada seran les vigents, a part d'altres específiques com controls d'aforament obligatoris, senyalètica, i l'obligació legal de no anar a la festa amb símptomes.





Algunes llibreries, que tenien a autors per a la signatura de llibres, s'han cancel·lat les firmes i s'han posat a disposició dels compradors exemplars ja signats, com és el cas d'Ona Llibres.





MESURES DE SEGURETAT

Allà on es mantinguin les firmes amb els autors, tindran el seu propi protocol: espais de venda i signatura separats; autors destacats per totes les comarques; petició de cita prèvia per a les firmes a les llibreries que organitzin la signatura -i la anunciïn uns dies abans-; a part, no es podrà tocar als autors ni fer-se 'selfies' amb ells, a més de l'obligació d'utilitzar gel desinfectant abans i després de la cua.





La presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, va recordar que en qualsevol cas, no posar una parada no significa no celebrar-ho perquè les llibreries i floristeries estaran obertes: "Tothom podrà anar a comprar llibres", ha dit Ferrer.





Ha concretat que, com a novetat d'aquesta festa, els escriptors destacats també signaran en comarques, a part de la possibilitat que les llibreries obrin fins més tard -fins mitjanit.





En les últimes jornades, s'han desvinculat de la celebració la comarca del Segrià (Lleida), Reus (Tarragona) i llibreries de Figueres (Girona) i Barcelona.





No obstant això, aquest dimarts la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes ha redoblat els seus esforços en animar els ciutadans a celebrar la festa en tots els municipis, atenent la situació sanitària que visqui cada un d'ells.





L'objectiu de la jornada és celebrar el retrobament dels lectors amb els llibres i escriptors a les llibreries i a les parades i també, a través del regal de roses blanques i vermelles, expressar un sentiment d'esperança en el futur i de record pels afectats.