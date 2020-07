A Barcelona hi haurà 200 parades el dia del nou Sant Jordi, la meitat a Passeig de Gràcia

El Dia del Llibre i de la Rosa desplegarà a Barcelona aquest 23 de juliol unes 200 parades, la meitat d'elles -unes 110- en una zona perimetrada però dispersa al tronc central de passeig de Gràcia entre plaça Catalunya i fins al carrer València, i els seus organitzadors han sostingut: "És molt difícil que el Dia del Llibre no se celebri".









En roda de premsa aquest dimecres, el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, ha precisat que la ciutat comptarà també amb 90 parades repartides pels districtes de la ciutat perquè els veïns tinguin les seves parades de proximitat.





A les zones perimetrades, la normativa passarà per mascaretes obligatòries, gel hidroalcohòlic, perímetres amb un únic sentit de la circulació, controls d'accés, signa amb cita prèvia i taules de tres metres per als autors, als quals no es podrà tocar ni fer 'selfies'.