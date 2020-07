Detingut un home a Terrassa per apologia del gihadisme

La Policia Nacional ha detingut un home a Terrassa (Barcelona) per realitzar apologia gihadista i llançar missatges d'odi a través de les xarxes socials contra minories, ha informat el cos en un comunicat aquest dijous.









Els agents han arrestat aquesta persona arran d'una investigació que va començar fa un any quan es va detectar que el detingut utilitzava les xarxes socials per publicar "multitud de fotografies i vídeos" amb missatges a favor la lluita armada i la jihad violenta, així com publicacions de caràcter antisemita.





Els investigadors van constatar aquesta activitat d'apologia gihadista era continuada, i "davant el perill que l'investigat aconseguís un avançat estat de radicalització i passés a una fase operativa" es va procedir al seu arrest.





La detenció ha estat feta per agents de la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona i de la Brigada Local d'Informació de Motril (Granada), sota la coordinació de la Comissaria General d'Informació.





Aquesta operació s'emmarca en les diligències prèvies desenvolupades sota la instrucció del Jutjat Central d'Instrucció 1 de l'Audiència Nacional i ha comptat amb la supervisió i coordinació de la Fiscalia d'aquest òrgan.