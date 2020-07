Un estudi detecta que els anticossos aïllats dels pacients amb coronavirus podrien suprimir el virus

Investigadors de el Centre Mèdic Irving de la Universitat de Columbia (Estats Units) han aïllat anticossos de diversos pacients amb COVID-19 que, fins ara, es troben entre els més potents per neutralitzar el virus de la SARS-CoV-2.









Aquests anticossos podrien ser produïts en grans quantitats per les companyies farmacèutiques per tractar els pacients, especialment en les primeres etapes de la infecció, i per prevenir la infecció, particularment en els ancians.





"Ara tenim una col·lecció d'anticossos que és més potent i diversa en comparació amb altres anticossos que s'han trobat fins ara, i estan a punt per a ser desenvolupats en tractaments", explica el líder de la feina, David Ho, director científic de el Centre d'Investigació de la Sida Aaron Diamond i professor de medicina al Col·legi de Metges i Cirurgians Vagelos de la Universitat de Columbia.





En el seu treball, publicat a la revista 'Nature', els investigadors han confirmat que els seus anticossos purificats i fortament neutralitzants proporcionen una protecció significativa contra la infecció per SARS-CoV-2 a hàmsters, i estan planejant més estudis en altres animals i persones.





Una de les principals respostes de el cos humà a una infecció és produir anticossos, és a dir, proteïnes que s'uneixen al patogen invasor per neutralitzar-lo i marcar-ho per la seva destrucció per les cèl·lules de el sistema immunològic.





Encara que diversos medicaments i vacunes en desenvolupament per COVID-19 estan en assajos clínics, és possible que no estiguin llestos fins d'aquí a uns quants mesos. Mentrestant, els anticossos neutralitzants de la SARS-CoV-2 produïts pels pacients de COVID-19 podrien utilitzar-se per tractar a altres pacients o fins i tot per prevenir la infecció en les persones exposades a virus. El desenvolupament i l'aprovació dels anticossos per al seu ús com a tractament sol portar menys temps que els medicaments convencionals.





Aquest enfocament és similar a l'ús del sèrum per convalescents dels pacients de COVID-19, però potencialment més efectiu. El sèrum per convalescents conté una varietat d'anticossos, però a causa que cada pacient té una resposta immunològica diferent, el plasma ric en anticossos que s'utilitza per tractar un pacient pot ser molt diferent de què s'administra a un altre, amb concentracions i concentracions variables d'anticossos neutralitzants.





ELS PACIENTS MÉS MALALTS PRODUEIXEN ANTICOSSOS MÉS POTENTS

L'equip de Ho va trobar que encara que molts pacients infectats amb SARS-CoV-2 produeixen quantitats significatives d'anticossos, la qualitat d'aquests anticossos varia. En els pacients que van estudiar, aquells amb malalties severes que requereixen ventilació mecànica van produir els anticossos neutralitzants més potents.





"Pensem que els pacients més malalts van veure més virus i durant un període de temps més llarg, el que va permetre al seu sistema immunològic muntar una resposta més robusta. Això és similar al que hem après de l'experiència de VIH", detalla Ho.





CÒCTELS D'ANTICOSSOS

La majoria dels anticossos anti-SARS-CoV-2 s'uneixen a la glicoproteïna de punta, una característica que li dóna al virus la seva forma de corona en la superfície. Alguns dels anticossos més potents van ser dirigits a el domini d'unió del receptor (on el virus s'uneix a les cèl·lules humanes), però altres van ser dirigits a la regió N-terminal de la proteïna de punta.





L'equip va trobar una varietat més diversa d'anticossos que els esforços anteriors, incloent nous i únics anticossos que no van ser reportats anteriorment. "Aquestes troballes mostren quins llocs de l'espiga viral són més vulnerables. L'ús d'un còctel de diferents anticossos que es dirigeixen a diferents llocs a l'espiga ajudarà a prevenir que el virus es torni resistent a el tractament", argumenta el científic.