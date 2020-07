A Espanya hi ha 224 brots actius de coronavirus, 23 més que dilluns, segons Illa

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat aquest dimecres en el ple de Congrés dels Diputats que a Espanya hi ha actualment actius 224 brots de coronavirus, fet que suposa 23 més dels que va anunciar aquest dilluns en una roda de premsa.









Aquests brots porten associats 2.622 casos de contagiats, la majoria dels quals segueixen estant associats a activitats laborals de recollida de fruita i a espais on s'estan relaxant les mesures per contenir el virus com, per exemple, els entorns familiars o durant l'oci nocturn.





En aquest sentit, Illa ha reiterat que la situació que "més li preocupa" és la d'Aragó i Catalunya, si bé ha insistit que les autoritats sanitàries de les dues comunitats, a l'igual que les de la resta de regions on s'estan produint brots, estan actuant amb "contundència" i en "coordinació" amb el Ministeri de Sanitat.





"Totes les comunitats estan detectant els brots i els estan contenint. Tenen instruments adequats per a controlar-los i, de fet, la majoria d'ells estan controlats", ha asseverat el ministre, per demanar a la societat que "no perdi el respecte" a el nou coronavirus.





Dit això, i en resposta a la diputada del Grup Parlamentari Popular, Cuca Gamarra, qui li ha retret que estigui "donant l'esquena" al virus i cometent "els mateix errors" que en els mesos més durs de la pandèmia, Illa ha comentat que en tots els països que han aconseguit contenir la transmissió de virus s'estan produint brots.



"Ja sabíem que en tots els països on s'ha controlat la pandèmia s'experimenten brots. No cal tenir la por a virus, però no cal perdre-li el respecte", ha sentenciat el ministre de Sanitat.





No obstant això, la diputada popular ha titllat la gestió d'Illa d'"incompetent" i ha criticat que el Govern hagi "perdut el respecte" als espanyols a el "no garantir-los" mesures eficaces. "Fa temps que va dimitir d'afrontar les seves responsabilitats", li ha retret Gamarra a ministre de Sanitat.