Montero es distancia de l'actitud excloent de Podemos per aprovar els PGE

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha reconegut aquest dijous que espera que el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) pugui arribar a al Congrés dels Diputats "a finals de setembre o principis d'octubre".









En una entrevista a RNE, Montero ha explicat que el seu departament té "avançat l'esquelet" del projecte pressupostari. "Estàvem pendents de les partides que poguéssim incorporar a partir de la negociació que venia de Brussel·les", ha assenyalat.





En aquesta línia, la titular d'Hisenda ha apuntat que aquesta data queda supeditada a l ' "avanç" que el Govern aconsegueixi en les reunions que pretén celebrar amb totes les forces polítiques. De fet, Montero ha deixat clar que l'executiu convidarà a taula a tots els partits, i només quedarà fora "el que s'autoexclogui".





"Tots aporten, ningú sobra", ha afirmat Montero, que ha respost al vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, després que aquest descartés aquesta dimarts arribar a acords amb Ciutadans i el PP per a l'aprovació dels comptes públics.





En concret, Iglesias va deixar clar que un Executiu en què estigui Unides Podem és "incompatible" amb pactar qüestions "transcendentals" dels PGE amb formacions de la dreta com el PP i Ciutadans, que "governen amb la ultradreta" en algunes comunitats.





NO COMPARTEIX QUE PUGUIN POSAR VETOS O LÍNIES VERMELLES

En aquesta línia, Montero ha assegurat que la situació actual no és "natural", en la qual un podria tenir les seves "preferències, afinitats o majors gustos". "És un moment singular, inèdit. Ens ha d'obligar a aparcar els vetos creuats i seure en una taula comuna per veure les necessitats de país i les preocupacions dels ciutadans", ha afegit.





Així, la ministra portaveu ha asseverat que és el "moment de l'acord" i d'aconseguir "grans pactes". "No comparteixo que es puguin posar aquestes línies", ha incidit Montero, que ha assenyalat que és hora que totes les forces polítiques posin "voluntat" per remar junts.





En aquest context, Montero ha enquadrat les declaracions d'Iglesias en un "entorn i un lloc" en què parlava en clau partidista i no amb la "imatge més institucional" del Consell de Ministres. "Quan estem en xerrades i en aquest fòrum organitzat o dirigit per Unides Podem em sembla normal que es puguin expressar opinions particulars", ha apuntat.





Segons la ministra d'Hisenda, el seu company de gabinet "és partícip que es puguin treure uns comptes públics", conscient que Espanya està en un "moment singular". "El Govern té les idees clares", ha postil·lat.





L'ADVERTÈNCIA DEL PNB HA DE SER "UN PUNT D'AVÍS"

Per això, la responsable d'Hisenda ha insistit que és "fonamental" que la formació que lidera Pau Casado "aspiri a l'elaboració dels comptes públics", el "vehicle" que serveix per a "executar les partides pressupostàries que han vingut de Brussel·les ".





D'altra banda, Montero també s'ha referit a les declaracions del portaveu de l'PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, que va advertir aquest dimecres al president de Govern, Pedro Sánchez, que no busqui a la seva formació per arribar a més acords si no compleix amb el "compromès" ja en la Comissió Mixta del Concert Econòmic.





"A un li preocupa tot i res", ha respost Montero que, tot i això, ha reconegut que "qualsevol retret o qüestió" que es plantegi "per part de formacions" amb qui han arribat a acords "ha de ser un punt d'avís ".





Amb tot, la ministra creu que hi ha "més coses que uneixen" de què "separen". Aquestes tensions, segons la seva opinió, tenen "res a veure amb els números, però després se superen". "Dit això, una tasca com aquesta sempre requereix de molt temps i paciència", ha tancat.